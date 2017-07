Ziganda admite que "lo normal es que no cambie mucho" el once para Bucarest

Bilbao, 21 jul (EFE).- El entrenador del Athletic Club, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ha admitido que "lo normal es que no cambie mucho" el once que presentará el próximo jueves en el estreno oficial frente al Dínamo de Bucarest respecto al que ha alineado este viernes en el amistoso contra el Brujas.

"Eso no quita para que haya la posibilidad de dos o tres cambios, pero no tengo el once en la cabeza. Voy a esperar a mañana -al partido contra el Valladolid en Sestao- porque es importante y quiero ver cosas", ha apuntado el técnico en rueda de prensa tras el partido de Bélgica.

Ziganda ha utilizado en Brujas a Herrerín; De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Beñat, Vesga; Susaeta, Raúl García, Muniain; y Aduriz, el único jugador al que ha relevado el navarro, a cinco minutos para el final, para dar entrada a Kike Sola.

El entrenador del equipo rojiblanco ha sacado conclusiones positivas de esta cita, en la que se ha impuesto el Athletic por 0-2 gracias a un doblete de Raúl García, y sobre todo ha destacado "la gran actitud, la solidaridad y el orden" que han mostrado sus jugadores en el Jan Breydel.

"Además, es el tercer partido de cuatro que acabamos con la portería a cero y eso da confianza para afianzar las cosas buenas. Es normal que quede mucho por mejorar, pero se puede confiar en el equipo porque tiene muchas virtudes", ha destacado.

Ziganda ha subrayado también que el hecho de "empezar a competir tan pronto" les hace "estar a nivel mental". "Puede faltar algo de piernas, de ritmo o de juego, pero les veo que están muy mentalizados. Regalos, los justos. Y cuando saltan al campo la actitud no falta", ha recalcado.