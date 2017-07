Sábado, 22 de julio de 2017

Washington (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió hoy su poder para perdonar crímenes, que supuestamente está explorando en el marco de las investigaciones por la trama rusa, y arremetió contra los medios de comunicación por sus "filtraciones ilegales", como la relativa a su fiscal general, Jeff Sessions. El diario The Washington Post informó el jueves de que Trump ha pedido información a su equipo sobre su poder ejecutivo para indultar a sus asesores, a sus familiares e incluso a sí mismo, y que sus abogados están evaluando hasta dónde llega esa potestad.

VENEZUELA CRISIS

Oposición venezolana se manifiesta contra el Tribunal Supremo

Caracas (EFE).- La oposición venezolana continúa hoy con sus protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y este sábado se manifiesta ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La oposición denuncia las supuestas irregularidades con las que se llevó a cabo el nombramiento de 33 jueces en ejercicio del Supremo, y acusa a este tribunal de haberse plegado a Maduro e intentar enmendar la voluntad popular con varias decisiones para anular el poder del Parlamento surgido de las elecciones de 2015.

YIHADISTAS EEUU

Trump acusa al New York Times de frustrar plan para matar al líder del EI

Washington (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó hoy al diario The New York Times de "frustrar" en 2015 un plan de su Gobierno para matar al líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, sin aportar detalles sobre su denuncia. El Times aseguró hoy que el Pentágono no les transmitió ninguna objeción sobre el artículo al ser consultado antes de su publicación en 2015, y que ningún alto funcionario estadounidense se había quejado en público sobre el mismo hasta ahora.

ISRAEL PALESTINA

Erdogan condena la fuerza excesiva en Jerusalén y pide volver al statu quo

Estambul (EFE). El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó hoy el "uso excesivo de la fuerza" por las fuerzas de seguridad israelíes contra los palestinos que se manifestaron ayer para pedir la retirada de los arcos detectores metales en los accesos a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. En un comunicado Erdogan expresó su rechazo a "todo tipo de violencia" y exigió la retirada inmediata de "los detectores de metales y demás restricciones" a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén.

SIRIA CONFLICTO

Ejército sirio anuncia cese de hostilidades en varias zonas cerca de Damasco

El Cairo (EFE).- El Ejército sirio anunció hoy el cese de hostilidades en varias zonas en la región de Guta Oriental, el principal bastión de la oposición siria en las afueras de Damasco, coincidiendo con el anuncio de Rusia de la creación de una "zona de distensión". Según la agencia oficial de noticias, SANA, la comandancia aseguró que respetarán dicho acuerdo, pero que responderán en el caso de que la otra parte incumpla el acuerdo.

YIHADISTAS LÍBANO

Avances en la ofensiva para liberar de yihadistas el noreste del Líbano

Beirut (EFE).- El grupo chií Hizbulá, apoyado por las fuerzas gubernamentales sirias, continúan avanzando y retomando posiciones yihadistas en la región de Arsal, en el noreste del Líbano, un día después del lanzamiento de la ofensiva para expulsar a "terroristas" de la zona fronteriza con Siria. La televisión del grupo chií, Al Manar, afirmó hoy que la artillería de la resistencia continúa bombardeando posiciones del Frente de la Conquista del Levante (exfilial de Al Qaeda en Siria), que opera en la zona, junto al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

AFGANISTÁN ATAQUE

Mueren once policías afganos y otros 20 están desaparecidos en ataque talibán

Kabul (EFE).- Al menos once policías murieron y una veintena se encuentran desaparecidos después de que los talibanes atacasen ayer un puesto de control policial en el norte de Afganistán, un ataque en el que también fallecieron 18 insurgentes, informó hoy a Efe una fuente oficial. La violencia en Afganistán se ha ido intensificando durante los últimos dos años, tras el final de la misión de combate de la OTAN en el país, y en este momento el Gobierno controla apenas el 57 % del territorio del país, según el Inspector Especial General para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) de Estados Unidos.

POLONIA JUSTICIA

Gobierno polaco defiende su reforma judicial ante críticas internacionales

Berlín (EFE).- El ministro polaco de Exteriores, Witold Waszczykowski, rebatió hoy las críticas internacionales a la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacionalista de Ley y Justicia y garantizó que no afecta a la independencia de jueces y tribunales, sino que busca recuperar el respeto de los ciudadanos en el sistema. Entre protestas en la calle y advertencias de la Comisión Europea y EEUU, el Senado polaco, donde Ley y Justicia cuenta con mayoría absoluta, aprobó esta madrugada el polémico proyecto de reforma del Tribunal Supremo, que queda a la espera de ser ratificado por el presidente del país, Andrzej Duda.

EEUU CINE

Muere en un hotel de California el actor John Heard

Nueva York (EFE).- El actor estadounidense John Heard, de 72 años, murió anoche en un hotel de California por razones aún desconocidas, informó hoy el portal del mundo del espectáculo TMZ. Heard fue célebre por su participación en películas como "Solo en casa", en la que encarnaba el papel del padre del personaje interpretado por Macaulay Culkin.