Quintana:"Estoy tranquilo, trataré de pasar la crono lo mejor posible"

Salon-De-Provence , 21 jul .- El colombiano Nairo Quintana (Movistar), se mostró "tranquilo" a pesar de todo lo que se ha comentado sobre su futuro fuera del Movistar y dijo ante la crono del sábado en Marsella que tratará de "pasarla de la mejor manera".

"En el aspecto mental estoy muy tranquilo, lo que se habla no es cierto, tengo dos años más de contrato, aquí estoy tranquilo", señaló el jefe de filas de Movistar al término de la decimonovena etapa del Tour de Francia.

Desde la duodécima plaza de la general a 13.52 minutos del líder Chris Froome, el ciclista boyacense se refirió a la contrarreloj de este sábado, de donde saldrá el podio final.

"La crono será difícil, voy a tratar de pasarla de la mejor manera", afirmó.

Quintana, aclamado por un grupo de seguidores colombiano en la meta de Salon De Provence, destacó que nunca le falta el ánimo de sus compatriotas.

"No me abandona el publico nunca, es gente buena que me apoya. Eso es lo más bonito", concluyó.