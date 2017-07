Putin dice que sigue sin decidir si concurrir a las presidenciales de marzo

Moscú, 21 jul (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo hoy que todavía no ha decidido si presentarse a la reelección en los comicios presidenciales convocados para el 18 de marzo de 2018.

"Todavía no he decidido si dejo o no el cargo de presidente. Después de que me responda yo mismo a esa pregunta, pensaré en el siguiente paso. Aún hay tiempo antes de que empiece la campaña electoral, así que ya se verá", dijo el jefe del Kremlin con ocho meses de las elecciones.

También señaló que no tiene intención de cambiar la Constitución rusa en el futuro para aumentar el número de mandatos en los que se puede estar en la Presidencia, actualmente limitados a dos.

"Vosotros sois jóvenes, pero seguramente sabéis que tuve la oportunidad de hacerlo, hubo un tiempo cuando la gente me rogaba que cambiara la Constitución. No lo hice, y no tengo intención de hacerlo en el futuro", dijo, al reunirse en Sochi con alumnos del centro educativo "Sirius" para estudiantes con talento en las artes, el deporte y las ciencias, y creado por iniciativa de Putin.

El mandatario ruso también les habló de lo que podría hacer cuando deje la Presidencia.

"Hay muchas cosas interesantes en el mundo. Podría dedicarme a la política fuera de las obligaciones de un presidente. También hay organizaciones civiles y otras actividades que me son interesantes, como, por ejemplo, el medio ambiente, que me gusta mucho", explicó.

Recordó que durante los últimos años ha dedicado bastante tiempo a actividades destinadas a la conservación de animales en peligro de extinción, como el tigre siberiano.

Los alumnos preguntaron a Putin sobre su día a día, y el presidente respondió que lleva "la vida de una persona normal, con una determinada carga de trabajo física, moral y psicológica".

"Programo mi trabajo de tal manera que me queda tiempo para el desarrollo artístico, para escuchar música, hacer deporte y reunirme con mis amigos. Siempre dejo tiempo para estas cosas. Me he acostumbrado a vivir así mucho antes de ser presidente", apuntó.

Putin ocupa la presidencia de Rusia desde finales de 1999, con un paréntesis entre 2008 y 2012, cuando el actual inquilino del Kremlin dejó su puesto a Dmitri Medvédev para cumplir con la Constitución, que prohíbe ejercer la jefatura de Estado durante más de dos mandatos consecutivos.

Poco antes de su vuelta al Kremlin, el Parlamento ruso aumentó la duración de los mandatos presidenciales de cuatro a seis años, por lo que si Putin decide presentarse a las próximas elecciones y resulta reelegido, permanecerá en el poder hasta 2024.