Pereiro y Carlos Sastre coinciden en el "desgaste lógico" de Contador

Salon-De-Provence , 21 jul .- Óscar Pereiro y Carlos Sastre, ganadores del Tour 2006 y 2008 respectivamente, consideran "lógico el desgaste" de Alberto Contador a sus 34 años y después de disputar al máximo nivel al menos dos grandes vueltas al año desde hace una década.

Contador, décimo en la general a 8.34 minutos del líder, el británico Chris Froome, terminará el Tour lejos de sus ambiciones iniciales de luchar por el maillot amarillo y sin apuntarse un triunfo de etapa, a pesar de sus intentos en las jornadas alpina.

Pereiro considera que Contador está en fase de asimilar lo que le está sucediendo y destaca el trabajo que ha realizado durante todo el año preparando el Tour.

"Llegó con la idea de ganar, pero por cuestiones ajenas a su estado de forma no ha estado al nivel para disputar el maillot amarillo", dijo a EFE Pereiro.

"Tiene 34 años, lógicamente no es el Contador de cuando tenía 27, cuando atacaba y ponía la carrera patas arriba. La explosividad se pierde. Además las caídas le han afectado física y mentalmente", añade.

No obstante, Pereiro no cree que se pueda decir que "un deportista y ciclista tan grande" esté acabado para seguir brillando en el ciclismo.

"No se puede decir que un deportista de tanto nivel esté acabado ni que esté en período de decadencia, ahora bien, tampoco está al nivel de sus mejores momentos, eso es evidente. Hay que tener en cuenta que desde 2007 ha hecho dos pruebas grandes por año y siempre disputando. Ha tenido un desgaste considerable y eso pasa factura", explica

Quizá por esa razón, Pereiro sugiere un cambio en el calendario y objetivos de Contador, el único corredor español con las tres grandes en su palmarés (2 Tours de Francia, 2 Giros de Italia y 3 Vueltas).

"Tal vez lo que tendría que hacer es replantearse el calendario y enfrentarse a las grandes pruebas sin excesivas presiones. Le podría tocar asumir un nuevo rol y tratar de buscar triunfos de etapa y sobre todo disfrutar del ciclismo".

Por su parte, Carlos Sastre, coincide con Pereiro en el "lógico desgaste por la edad", pero considera que el ciclista de Pinto aún tiene mucho ciclismo en sus piernas".

"Contador lleva mucho años disputando todas las carreras y llega un momento en que las cosas no salen como uno quiere. Es normal que la capacidad de rendimiento se vaya desgastando con el tiempo, pero Contador tiene calidad, carácter y raza y seguro que tratará de no pasar inadvertido. Sacará rendimiento de su experiencia", aseguró el ciclista abulense.

Respecto al colombiano Nairo Quintana (Movistar), también eliminado en la general, octavo a 4.01 minutos de Aru, Pereiro se muestra convencido del "riesgo excesivo de hacer Giro y Tour el mismo año".

"Quintana ha hecho un pico de forma para el Giro. En este Tour no es el de hace dos años, no tiene nivel físico para ganar, no es el Nairo que ataca y suelta a sus rivales. Lleva cuatro grandes consecutivas en dos años al máximo nivel y eso supone mucho desgaste", dijo.

Según explica Pereiro, "hacer el Giro y el Tour en la misma temporada es un riesgo muy grande, pero así lo planificó su equipo. Un corredor que tiene en mente el Tour se tiene que centrar en ese objetivo al cien por cien. Desde 1998 nadie hace el doblete, pero eran otros tiempos".