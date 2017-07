Hawkins y Allende se disputan una semana más el favor de los lectores

Redacción internacional, 21 jul (EFE).- Las escritoras Paula Hawkins e Isabel Allende se situaron esta semana, una vez más, entre las más vendidas, con "Escrito en el agua" y "Más allá del invierno", respectivamente.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

2.- Meine geniale Freundin - Elena Ferrante (Suhrkamp)

3.- Und ewig schläft das Pubertier - Jan Weiler (Piper)

4.- Stille Wasser - Donna Leon (Diogenes)

No ficción:

1.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

2.- Heilen mit der Kraft der Natur - Andreas Michalsen (Insel)

3.- Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)

4.- Homo Deus Harari - Noah Yuval (C.H. Beck)

Fuente: "Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

3.- "El fútbol, de la mano" - Eduardo Sacheri (Alfaguara)

4.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)

No ficción:

1.- "56. Lanata" - Jorge Lanata (Sudamericana)

2.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

3.- "La Politica del Siglo XXI" - Jaime Duran Barba y Santiago Nieto (Debate)

4.- "La Argentina devorada" - Jose Luis Espert (Galerna)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

2.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

3.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro)

4.- "A Fúria dos Reis" - George R. R. Martin (LeYa)

No ficción:

1.- "Na Minha Pele" - Lázaro Ramos (Objetiva)

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

4.- "Do Zero ao Milhão" - Carlos Wizard Martins (Buzz)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta)

2.- "Más allá del invierno Tb" - Isabel Allende - (Penguin Random House)

3.- "Cien años de soledad - Gabriel García Márquez - (Penguin Random House)

4.- "Los Médici" - Matteo Strukul - (Ediciones B Colombia)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta)

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House)

3.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta)

4.- "Las siete leyes espirituales del éxito" - Deepak Chopra - (Ediciones Urano Colombia)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza & Janés)

3.- "1551 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

4.- "Escrito en el agua"- Paula Hawkins (Planeta)

No ficción:

1.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

2.- "Adios tristeza: 18 pasos para recuperar la alegría (Espasa)

3.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Punto de lectura)

4.- "Cree en ti" - Rut Nievs Miguel (Autor-Editor)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

2.- "Camino Island" - John Grisham (Doubleday)

3.- "Stillhouse Lake" - Rachel Caine (Thomas & Mercer)

4.- "House of Spies" - Daniel Silva (Harper)

No ficción:

1.- "The Subtle Art of Not Giving a F.ck" - Mark Manson (Harperone)

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (Harper)

3.- "Instant Pot Electric Pressure Çooker Cookbook" - Laurel Randolph (Rockridge Press)

4.- "I Can't Make This Up" - Kevin Hart con Neil Strauss (37 INK/Atria)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Une vie" - Simone Veil (Lgf)

2.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaelle Giordano (Pocket)

3.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion)

4.- "Vernon subutex t.1" - Virginie Despentes (Lgf)

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils comuniquent: un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes)

2.- "Un ete avec machiavel" - Patrick Boucheron (Des Equateurs)

3.- "Une jeunesse au temps de la shoah ; extraits d'une vie" - Simone Veil (Lgf)

4.- "Une très légère oscillation: journal 2014-2017" - Sylvain Tesson (Des Equateurs)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "La rete di protezione" - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "Tredici - Thirteen Reasons Why" - Jay Asher (Mondadori)

3.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (San Paolo Edizioni)

4.- "Tre volte te. Il ritorno di Babi, Step e Gin" - Federico Moccia (Nord)

No ficción:

1.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori)

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

3.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton)

4.- "L'ordine del tempo" - Carlo Rovelli (Adelphi)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "La razón de estar contigo" - W. Bruce Cameron (Roca Trade)

2.- "Corazonadas" - Benito Taibo (Planeta)

3.- "Una siempre cambia al amor de su vida (Por Otro Amor o Por Otra Vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta)

4.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emece)

No ficción:

1.- "De qué hablo cuando hablo de escribir" - Haruki Murakami (Tusquets)

2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

3.- "El libro gordo de '31 minutos'" - Andrés Sanhueza (Hueder)

4.- "Patria I" - Paco Ignacio Taibo II (Planeta)

Fuente: Librería Ghandi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "A Denúncia" - John Grisham (Bertrand Editora)

2.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller)

3.- "A Rapariga no Gelo" - Robert Bryndza (Alma dos Livros)

4.- "Os Herdeiros da Terra" - Ildefonso Falcones (Suma de Letras)

No ficción:

1.- "A Ameaça Vermelha" - Alberto Gonçalves (Matéria Prima)

2.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

3.- "Prisioneiros da Geografia" - Tim Marshall (Desassossego)

4.- "Anatomia de Uma Revolução" - António Barreto (Dom Quixote)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Wilde Like Me" - Louise Pentland (Zaffre)

2.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday)

3.- "How to Stop Time" - Matt Haig (Canongate)

4.- "Eleanor Oliphant Is Completely Fine" - Gail Honeyman (HarperCollins)

No ficción

1.- "Brand New Me" - Charlotte Crosby (Headline)

2.- "Believe Me" - Eddie Izzard (M Joseph)

3.- "my Sister Milly"- Gemma Dowler (M Joseph)

4.- "The Duchess" -Penny Junor (Wm Collins)

Fuente: The Sunday Times.