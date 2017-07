El FN de Le Pen debate si la salida del euro sigue como eje de su programa

París, 21 jul (EFE).- El Frente Nacional (FN) organiza hoy y mañana un seminario para plantear la estrategia tras el fracaso de su líder, Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las presidenciales francesas en mayo, con la cuestión central de si el abandono del euro sigue como eje central de su programa.

El secretario general del partido ultraderechista, Nicolas Bay, subrayó hoy, en una entrevista a la emisora "France Info", su voluntad de modificar ese postulado, que a su juicio pesó negativamente en el resultado de Le Pen, que obtuvo un 33,10 % de los votos en esa segunda vuelta, frente al 66,9 % de Emmanuel Macron, que se convirtió en jefe del Estado.

"Creo que hay que escuchar lo que dijeron los franceses. Nuestros compatriotas tuvieron la ocasión de pronunciarse sobre eso en las presidenciales. Es una idea con la que no convencimos (...). Por lo tanto, no podemos no tenerlo en cuenta", avisó Bay.

El secretario general -que representa una línea que privilegia las cuestiones de identidad y de inmigración- se enfrenta al bloque que encabeza el vicepresidente, Florian Philippot, férreo defensor de que Francia salga de la moneda única europea, y que hoy repitió que "es indispensable, si no nos vamos a estrellar".

En otra entrevista al canal de televisión "BFMTV", Philippot evacuó la cuestión de si dejará el partido si su opción pierde al afirmar que "nadie imagina que el FN deje de ser soberanista".

En una nota publicada a comienzos de semana, el "número dos" de la formación advirtió contra los que creen que "por una especie de pensamiento mágico bastaría con que el FN renuncie a la salida del euro para que consiga el 50 % de los votos".

El seminario que se celebra a puerta cerrada en la sede del FN en Nanterre, a las afueras de París, también debe abordar la pertinencia de cambiar el nombre del partido, el funcionamiento interno o el caso del presidente de honor y fundador, Jean-Marie Le Pen, excluido, desde 2015 por su hija y actual presidenta, por su exabruptos.

Servirá igualmente para la preparación de una consulta de los 96.000 afiliados, prevista en septiembre, y del congreso en marzo de 2018.