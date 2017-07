El Barça continúa "tranquilo" respecto al futuro de Neymar como azulgrana

Barcelona, 21 jul (EFE).- El futuro del brasileño Neymar Jr continúa siendo azulgrana, a pesar de las numerosas informaciones que lo sitúan inminentemente en la órbita del PSG, a tenor del estado de tranquilidad que se vive en la cúpula del FC Barcelona, desde donde se reconoce que ha habido cierta expectación por lo publicado respecto al delantero.

En una conversación mantenida por EFE con responsables del FC Barcelona, desde el club catalán se sigue enviando un "mensaje de mucha tranquilidad, porque Neymar seguirá jugando en el Barça esta temporada".

"No es una cuestión de dinero. A veces, tenemos que parar y reflexionar. Y en nuestro caso, lo que necesitábamos era hacer una catarsis", ha señalado la fuente azulgrana a EFE.

Desde el club se reconoce que debido a la cláusula de rescisión de contrato que tienen todos los jugadores (222 millones de euros en el caso de Neymar) "nunca se tiene el convencimiento pleno de que un jugador no se va a marchar, pero en el caso de Neymar estoy seguro de que el jugador seguirá, porque lo que quiere es triunfar en el Barça. Hay que recordar por qué vino aquí", ha añadido la fuente azulgrana.

El 'caso Neymar' no ha desaparecido desde que fichó por el Barcelona. Primero fue el descubrimiento de pagos realizados para su contratación en el Santos, y que se habían multiplicado por comisiones que han llevado al Barça, a sus gestores y al jugador, así como a su padre, ante la justicia.

Aún coleando estos asuntos, ya que se tiene que dirimir en un juzgado una última demanda de la compañía DIS contra el club por haber escondido el pago de una comisión del Barça a la familia de Neymar, el nombre del jugador ha vuelto a cobrar fuerza, esta vez por el supuesto interés del PSG por hacerse con sus servicios, a partir del pago de la cláusula de rescisión de contrato.

La sospecha de este adiós ha sido la comidilla en el entorno azulgrana desde hace un mes, pero cobró protagonismo hace unos días cuando apareció en la prensa (lo publicó el diario 'Sport') que el jugador no estaba cómodo en el club.

Ello produjo una cascada de informaciones hasta este viernes, en que algunos medios apuntan que el adiós del jugador es inminente, ya que la semana que viene el PSG ya estaría en disposición de preparar el cheque para el que jugador lo deposite en la LFP y disponer de su libertad para marchar sin impedimentos al club francés.

Ante esta posición que ha generado miles de respuestas en los foros de Internet, así como en las redes sociales, el Barça no ha disimulado que la situación se ha alterado, pero esta tarde el club ha asegurado a EFE que el jugador "continuará en el club" porque se argumenta que los aspectos que han llevado al jugador a plantearse dudas "no han sido nunca económicos".

"Con Leo pasó algo similar. Tuvimos que viajar a su casa en vacaciones y hablar con él, y convencerle de su importancia en el Barcelona. Al final, su compromiso volvió a ser el de siempre y se incorporó una semana antes de acabar las vacaciones. Con Neymar pasará lo mismo. Siempre hay que hablar y Neymar volverá a ser el jugador importante que necesita el Barça", ha añadido la fuente consultada por EFE.

Desde el club no se espera ningún gesto ni declaración del futbolista "porque queremos que esté tranquilo y juegue a fútbol", pero el Barça no descarta que en unos días "pueda pasar algo", aunque la fuente no ha quiero especificar el qué.