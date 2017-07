El Athletic aprueba con buena nota el ensayo general para Bucarest

Bilbao, 21 jul (EFE).- El Athletic Club ha derrotado por 0-2 al Brujas en terreno belga con dos goles de Raúl García, uno de una espectacular volea en la primera parte y otro de penalti en la segunda, aprobando así con buena nota el ensayo general realizado por Cuco Ziganda de cara al estreno oficial del jueves en Bucarest.

El técnico navarro ha alineado durante los noventa minutos, salvo la entrada de Sola por Aduriz a cinco minutos del final, a los futbolistas que probablemente jugarán la ida la previa europea que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Dínamo en el Arena Nationala de la capital rumana.

La cita del Jan Breydel ha sido una buena de fuego ya que ha tenido una intensidad, por momentos excesiva, poco habitual a estas alturas de temporada, sobre todo por parte de un Brujas que a próxima semana juega también previa europea, en su caso de Liga de Campeones.

Prueba de ello han sido las seis tarjetas amarillas que han mostrado los dos árbitros que han dirigido el partido y la rigurosa roja directa que ha visto Raúl García a veinte minutos para el final.

El navarro ha sido sin duda el gran protagonista de un duelo que arrancó con un importante susto para los rojiblancos. A los cuatro minutos, un error de Etxeita fue aprovechado por Dennis para plantarse solo ante Herrerín, que se lució para sacar a córner con el pie el mano a mano con el atacante nigeriano.

Esta acción no descentró a un Athletic que empezó a acaparar la posesión de la pelota y a acercarse con peligro al área belga.

Así, en el minuto 13 Aduriz a punto estuvo de rebañar una pelota suelta tras una falta botada por Beñat y en la acción posterior, un saque de esquina, cabeceó demasiado cruzado.

Después de ese primer cuarto de hora el encuentro mantuvo la iniciativa rojiblanca, pero entró en una fase de imprecisiones que evitaron jugadas reseñables de dos equipos siempre muy aplicados sobre el césped.

Esa dinámica se rompió a cinco minutos para el descanso en una combinación sencilla, pero letal. Aduriz se escoró a la banda izquierda para recibir el balón, envió un centro excelente centro pasado que empalmó con una espectacular volea Raúl García.

Ya en la reanudación, a la hora de juego, un inocente pero claro penalti de Palacios sobre Muniain permitió a Raúl García anotar el 0-2 definitivo, un tanto que reactivó a un Brujas obligado a reaccionar ante su público.

Un hasta entonces desaparecido Vossen dispuso de dos buenas ocasiones, una en el 61 que se marchó fuera y otra en el 64 que obligó a Herrerín ha realizar una gran parada poco antes de la expulsión del navarro.

Los de Ziganda se defendieron con orden en esa inferioridad numérica, pero no pudieron evitar otro par de llegadas con peligro del cuadro flamenco.

Primero, en el 71, en un cabezazo de Denswil que se estrelló en el palo y más tarde, en el 88, a través de un disparo desde fuera del área de Perbet ante el que se lució una vez más Herrerín, brillante en las acciones en las que participó.

Ficha técnica:

0.- Brujas KV: Horvath; Palacios (Vlietinck, m.75), Mechele, Poulain (Simons, m.46), Denswil, De Bock (Touba, m.61); Vormer, Nakamba (Vanlerberghe, m.88); Rafaelov (Vanaken, m.65), Dennis (Diaby, m.65) y Vossen (Perbet, m.75).

2.- Athletic Club: Herrerín; De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Beñat, Vesga; Susaeta, Raúl García, Muniain; y Aduriz (Kike Sola, m.85).

Goles: 0-1, m.40: Raúl García. 0-2, m.60: Raúl García, de penalti.

Árbitro: Nicolas Laforge (Bélgica), sustituido en la segunda parte por su compatriota Bram van Driessche. Expulsaron con roja directa a Raúl García (m.69) y mostraron tarjetas amarillas a los locales De Bock y Poulain y a los visitantes Beñat, Laporte, Aduriz y Balenziaga.

Incidencias: Cuarto amistoso de pretemporada del Athletic Club disputado en el estadio Jan Breydel de Brujas. En el minuto 27, dorsal de Yeray Álvarez, los aficionados de uno de los fondos aplaudieron durante un minuto y mostraron dos pancartas en las que se podían leer "Cancer has no colours (el cáncer no tiene colores). Ánimo Yeray" como muestra de apoyo al futbolista del Athletic.