Zaldua: El Leganés tiene muy claro lo que quiere y dónde quiere llegar

Madrid, 20 jul (EFE).- Joseba Zaldua, lateral derecho que llega cedido al Leganés procedente de la Real Sociedad, destacó el buen ambiente que se ha encontrado en la que es su nueva entidad desde que aterrizara en la misma y la comparó con aquella de la que procede.

"Se asemejan un poquito. Desde el primer día que vine el ambiente en el vestuario es muy bueno como en la Real y me han acogido muy bien. Lo fundamental para un equipo es que el vestuario este unido, que sepa en que dirección tiene que remar", dijo.

"En este club tienen las ideas muy claras de lo que quieren y a dónde quieren llegar. En eso se parece a la Real. Eso es importante para hacer una buena base para tirar para arriba", añadió en la sala de prensa del estadio de Butarque ante los medios de comunicación.

El zaguero, que lucirá el dorsal número veinte, tiene claro lo que puede aportar a su nuevo equipo además de sus cualidades técnicas: "Compromiso. Desde que llegue al primer equipo de la Real Sociedad me he caracterizado por darlo todo en todo momento. Esa es mi mejor virtud, dar lo máximo de mí. A veces puede salir mejor o peor pero del compromiso, de las ganas y de la ilusión que voy a demostrar no puede dudar nadie".

En su posición competirá por el puesto con Tito: "Vamos a tener una bonita 'pelea'. He venido más que nada por la confianza que me han demostrado desde el primer momento por venir aquí. Estoy muy agradecido y espero responder a lo que el Leganés espera".

Preguntado por el nuevo cuerpo técnico con el que trabajará, respondió: "Ya sabemos que aquí cada uno tiene su manera de trabajar y de ver el fútbol. Los futbolistas lo que tenemos que hacer cuando llegamos a un sitio nuevo es aclimatarnos a lo que el míster y la dirección quieren. En eso estamos. Es un poco diferente a lo que estaba acostumbrado en la Real pero la verdad es que estoy muy contento, con muchas ganas y con mucha ilusión de seguir así".

En cuanto a los objetivos para este curso, afirmó: "Lo primero de todo es mantener la categoría. A partir de ahí yo creo que hay buena plantilla para hacer cosas interesantes y vamos a pelear para estar lo más arriba posible. Sabemos que lo principal y lo básico es mantener la categoría y vamos a pelear por ello".

Durante su puesta de largo el nuevo fichaje contó con la compañía del director general Martín Ortega y del secretario técnico Txema Indias, que destacó el compromiso del jugador. "

"Decidir venir a Leganés, teniendo otras opciones seguramente más cercanas a casa, te avala y te lo tenemos que reconocer y agradecer. Joseba es una de las situaciones que no se dan demasiado porque en un club como el nuestro tienes nombres y jugadores en la mente que vemos complicado que se den", explicó Ortega.

"A Joseba le teníamos en mente meses atrás y nos sentimos contentos y orgullosos de haber conseguido traer la primera opción que teníamos para el lateral derecho. No hubiéramos podido traerle si él no hubiese querido venir", completó.