Unzue:"Confiamos en Quintana y tiene contrato hasta 2019"

Izoard , 20 jul .- Eusebio Unzue, director del Movistar, aseguró que el equipo "confía plenamente en Nairo Quintana" y recordó que el ciclista colombiano tiene contrato con la escuadra española hasta 2019, a la vez que admitió la opción de fichar al español Mikel Landa.

La decepción por la clasificación de Quintana en el Tour de Francia, duodécimo a 12.54 del líder, el británico Chris Froome, despertó los rumores en Colombia sobre la salida del equipo del boyacense la próxima temporada.

"Sobre esa posibilidad no hay absolutamente nada, lo garantizo. Tiene contrato hasta 2019 y la idea es que continúe con nosotros. Seguimos teniendo toda la fe del mundo en él y no hay nada, por mucho que digan lo que digan en Colombia", aseguró a EFE Unzue.

El técnico del Movistar ofreció su punto de vista sobre el bajo rendimiento de su líder en el Tour de Francia, en una temporada que comenzó con el reto en el Giro de Italia, donde fue segundo.

"Creo que es muy sencillo, no tiene mayor complicación. Todos los años elegimos dos grandes vueltas, este año Giro-Tour. Normalmente la segunda vuelta es incluso donde mejor nivel daba, pero esta vez en el Tour no ha podido estar como nos tiene acostumbrados", explicó.

Una situación que, según Unzue, "no es para que salten las alarmas, ya que Quintana es humano y el cuerpo no siempre se comporta igual".

Para Unzue "no es cuestión de no admitir errores" y aludió a factores físicos y al infortunio de haber perdido a Alejandro Valverde el primer día de carrera.

"En la planificación de este año había un motivo poderoso para elegir el Giro. Era el del Centenario y nos pidieron colaboración para estar allí. No nos opusimos porque es una gran carrera. Luego en el Tour contábamos con Alejandro Valverde para ayudar y como plan B, pero se nos vino todo abajo con la caída. Cuando te falta alguien que es el 40 por ciento del equipo se acusa, en lo físico y mental", comentó.

No se refiere Unzue a la posibilidad de haber cometido un error en la planificación de la temporada.

"¿Error?". Está claro que para venir a competir al Tour con hombres que no han hecho antes una grande se nota, falta frescura, pero no siempre es así. Ahí está Landa, que estuvo en el Giro y podría hasta ganar el Tour.

Según Unzue, "el plan de Nairo podría ser bueno. El año pasado Valverde hizo tercero en el Giro y tuvo un gran novel en Tour (sexto) y Vuelta. No es un problema de no reconocer errores. Nairo ha dado más nivel en la segunda que en la primera gran vuelta. Esta vez, no".

Ante la posibilidad de contar con otro líder para la temporada 2018, Unzue admite la opción de Mikel Landa. De momento, interés sin nada concreto.

"Debemos esperar, de momento no aseguramos nada. Lo hemos reconocido muchas veces, estamos intentando que Landa venga con nosotros. Hasta ahora nos ha faltado suerte, a ver si a la tercera va la vencida".