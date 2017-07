Sergio García: "Para mí es un orgullo ser capitán"

Redacción Deportes, 20 jul (EFE).- El delantero españolista Sergio García ha asegurado en la gira de Indonesia que para él "es un orgullo ser capitán", después de ser elegido por sus compañeros para llevar el brazalete, algo que ya hizo antes de su marcha al Al-Rayyan de Qatar hace dos temporadas.

El futbolista catalán ha insistido en que intentará aportar lo máximo, fuera y dentro de los terrenos de juego: "Ayudaré al equipo en todo lo que haga falta".

El regreso de Sergio García era muy esperado por la afición periquita, ya que era uno de los líderes del grupo antes de su marcha. El vestuario, ha explicado el jugador, ha recibido al atacante con los brazos abiertos. "Me han tratado muy bien desde el primer día", ha dicho.

De todos modos, el catalán no ha perdido el contacto con el Espanyol durante su paso por Qatar: "El tiempo que he estado fuera he hablado con muchos compañeros. Estoy contento por haberme integrado lo más rápido posible. Cuando eres nuevo cuesta más, pero habiendo estado aquí antes es mucho más fácil".