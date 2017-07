Recoba protagoniza tutoriales sobre valores y técnicas en el fútbol

Montevideo, 20 jul (EFE).- Los exfutbolistas uruguayos Álvaro 'el Chino' Recoba, Antonio Pacheco y Andrés Fleurquin presentaron este jueves un proyecto de enseñanza de valores y técnicas para el fútbol llamado "12 semanas formando campeones".

Los referentes grabaron los 12 capítulos que componen esta iniciativa y que se emiten por la web del diario local El País mientras guiaban a los niños en su perfección de la técnica futbolística.

Este lunes se emitió el primer capítulo llamado "Pase y control", donde se pueden conocer distintas formas de hacer esos movimientos y en medio de cada modalidad mostrada, los exjugadores transmiten conceptos relacionados a los "valores" del fútbol.

"Uno lo único que puede hacer es enseñarles o tratar de transmitirles eso que uno pudo haber tenido y esta es la edad en que lo aceptan, en la que son esponjas. Genera felicidad el día de mañana ver a un niño o a un adolescente decir 'yo me acuerdo cuando Andi o el Tony o el Chino me dijeron tal cosa', y el objetivo nuestro es ese", señaló Recoba en la presentación del proyecto, que recogió hoy el mismo diario.

Recoba se retiró en 2015 con la camiseta del Nacional de Montevideo tras haber jugado en el Inter de Italia, entre otros equipos europeos, y haber participado en la selección uruguaya con la que jugó el Mundial de 2002.

Por otro lado, Pacheco también se refirió al empeño que se puso en enseñar valores a los niños que juegan al fútbol porque "en el deporte como en la vida no es todo fantástico".

"Es un camino duro que hay que transitar, no siempre es fácil, pero siempre hay que intentarlo. Hay que saber que hay que luchar constantemente por los ideales, por los valores de uno y después poder transmitirlos, que esa es la idea que pensamos siempre desde el momento en que nos plantearon esto (el proyecto)", señaló.

Pacheco también se refirió a enseñar lo vivido dentro del fútbol no solo a los niños sino también a sus respectivos padres.

"El Tony" es un histórico exjugador del Peñarol de Montevideo con el que logró ocho títulos de campeón uruguayo y cuenta también con experiencia en equipos europeos como los españoles Albacete y Espanyol, y en el fútbol argentino en las filas de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Andrés Fleurquin también habló en la conferencia de presentación e insistió, como sus compañeros, en el lugar que ocupaban los valores en la educación futbolística.

"El deporte en general y el fútbol en particular es una poderosa herramienta de transmisión de valores. Nosotros, que jugamos al fútbol, eso lo vivimos en carne propia", dijo el reconocido exjugador del Defensor Sporting de Montevideo, quien también emigró al balompié europeo.

"El hecho de haber jugado al fútbol me ayudó a formarme como persona aparte de los valores esenciales que recibí de mis padres. Me ha enseñado a tener una disciplina, a tener espíritu de equipo, me enseñó a respetar a un entrenador, a caerme y a levantarme: esos valores los intentamos transmitir en estos tutoriales", sostuvo Fleurquin.