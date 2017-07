Rat: "No me quiero ir del Rayo, no soy un nuevo caso Miku"

Madrid, 20 jul (EFE).- El lateral izquierdo rumano Razvan Rat aseguró que no quiere irse del Rayo Vallecano, que se siente "implicado" con el equipo, y aclaró que "no es un nuevo caso" Miku, en alusión al jugador venezolano que el pasado curso pidió salir del club y tuvo que aguantar hasta final de temporada en la entidad.

Rat, de 36 años, tiene contrato con el Rayo hasta 2018, pero el club le ha comunicado que no cuenta con él.

"Está siendo un verano raro. Quería aclarar cosas que se han dicho y no son reales. Yo no me quiero ir de aquí. No soy un nuevo caso Miku. Estoy implicado con el equipo", aseguró Rat, que aclaró que quiere "seguir en el Rayo".

"Quiero seguir en el Rayo, pero es una cuestión del club. Si llega una buena oferta para ambos, la estudiaré, pero si al final me quedo, lucharé por jugar, aunque el club me ha transmitido que voy a tener menos opción de jugar este curso", confesó Rat, en Ser Deportivos.

En esta pretemporada, Rat se ha incorporado al equipo una semana más tarde que el resto de sus compañeros al contar con permiso del club.

"Pedí permiso al club tras el partido contra el Sevilla Atlético y me lo dieron. Me incorporé más tarde por problemas familiares. No ha sido porque yo no quisiera", concluyó.