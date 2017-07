Martí: Seremos un equipo competitivo y ambicioso en el día a día

Santa Cruz de Tenerife, 20 jul (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado hoy que en el conjunto blanquiazul afronta con "ilusión" la nueva temporada después de haberse quedado a un gol del ascenso, con el objetivo de ser "un equipo competitivo" para "mirar hacia arriba" y "ser ambiciosos en el día a día".

En declaraciones a los medios de comunicación después del primer entrenamiento de la pretemporada, el técnico ha insistido en que les espera una "competición muy igualada" en la que no van a "renunciar a nada".

"El primer objetivo debe de ser ganar el primer partido de Liga y, luego, los siguientes", ha resaltado.

José Luis Martí ha comentado que las bajas que se han producido en el equipo, como las de Lozano, Amath o Shibasaki, "denotan que el equipo hizo una gran temporada" y era "difícil retener" a jugadores que terminasen contrato.

"Han hecho una gran temporada y han decidido aceptar ofertas de otros lugares o volver a sus equipos de origen. Eso demuestra que el nivel de competitividad y de exigencia que dieron fue extraordinario", ha manifestado el entrenador, quien ha recalcado que les hubiese "encantado" que estos jugadores siguiesen en la isla.

Sin embargo, Martí ha resaltado que los jugadores deben "mirar sus intereses" y toman decisiones personales en las que no puede meterse.

El entrenador ha señalado que el equipo canario tienen el "núcleo importante" de la temporada pasada, con fichajes que aportarán "muchísimas cosas", al tiempo que ha afirmado que cuenta con una "plantilla bastante pareja".

El técnico ha relatado que están trabajando en el mercado para incorporar jugadores para "posiciones concretas", sobre lo que ha dicho que están buscando también fuera de España los perfiles que quieren incorporar para la plantilla.

José Luis Martí ha comentado que todos los canteranos que están realizando la pretemporada con el primer equipo, que son siete, tienen "posibilidades" de quedarse.

"No me gusta vender motos ni decir cosas que no sé, porque yo quiero sacar el máximo provecho al CD Tenerife, conseguir una victoria cada domingo, si puede ser, y sumar el mayor número de puntos e intentaré colocar a los 11 o 18 jugadores que considere que son los mejores en cada partido, pero para eso deben demostrármelo", ha recalcado.