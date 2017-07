Los Manolos presentarán su nuevo disco el día 25 en los 25 años de los JJOO

Barcelona, 20 jul (EFE).- Los Manolos presentarán en directo el próximo 25 de julio en la plaza de Catalunya de Barcelona, en la fiesta central del 25 aniversario de los JJOO de 1992, su nuevo disco, "Manolos, Suban al Escenario", que supone su retorno a la escena musical.

En este concierto el público podrá escuchar los grandes éxitos del popular combo de rumba catalana, que después de 25 años han vuelto a reunir a ocho de sus miembros originales.

El disco incluye doce canciones, entre ellas "Esa rumba va", "Strangers in the night", "All my loving", "La noche del hawaiano", "El ventilador", "Gitanitos y morenos", "Manolo", "El meu avi", "El muerto vivo" y la icónica "Amigos para siempre", además de un tema inédito, "Seré feliz", versión manolera del clásico de Gloria Gaynor "I Will Survive"

Se trata de una revisión de las canciones más populares del grupo con dos novedades y, según ha informado su discográfica, U98Music, "han sido reinventadas por cuatro de los productores de rumba-mestizaje más cotizados del momento, y por otro, han contado con las colaboraciones de artistas como Victoria Abril, Delinqüentes, Ojos de Brujo, Manel Fuentes, El Sevilla, La Troba Kung-fú o Queco Novell.

El título del álbum hace referencia a la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, cuando la actuación de Los Manolos puso el estadio patas arriba, con centenares de deportistas subiendo al escenario y escuchando por megafonía la famosa frase de Constantino Romero que quedó para la historia: "Señores atletas, bajen del escenario".

En la portada del álbum aparece una ilustración de la Barcelona preolímpica, realizada por el dibujante Óscar Nebreda.

Con una gira de más de 20 actuaciones que empezó en el festival Viña Rock, y que ya ha pasado por poblaciones como Valls, Andorra o Terrassa, Los Manolos tienen previsto interpretar además sus festivas canciones en San Sebastián, Alcarràs o Viladecans.