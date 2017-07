Joan Vila, considerado el mejor navegante del mundo, se incorpora al 'Mapfre'

Redacción deportes, 20 jul (EFE).- El regatista barcelonés Joan Vila, considerado como uno de los mejores navegantes del mundo, retornará después de quince años de ausencia a la vela oceánica como miembro del equipo español 'Mapfre', que tomará la salida de la Volvo Ocean Race 2017-2018 -Vuelta al Mundo por etapas- el próximo 22 de octubre en Alicante.

Vila, de 55 años y licenciado en ingeniería civil, participará por quinta ocasión en la Volvo Ocean Race, por tercera vez con un equipo español tras estar en el 'Fortuna Extra Lights' (1989-90), 'Galicia-Pescanova' (1993-94), Chessie Racing (1997-1998) e Illbruck Challenge (2001-02).

Ha competido en ocho ediciones de la Copa del América, ganando en 2003 y 2007 con el equipo suizo 'Alinghi' y en 2013 con el estadounidense 'Oracle'.

Logró el Récord de la Vuelta al mundo -Trofeo Jules Verne- con el trimarán 'Banque Populaire V' (45 días 13 horas 42 minutos y 53 segundos) en 2012. En 2014 ganó la mítica Sídney-Hobart.

El barcelonés será el navegante del 'Mapfre' y se incorpora al equipo después de finalizar con el equipo estadounidense Oracle la 35ª Copa del América en las islas Bermudas.

Ganador de tres Copas del América reconoció: "La Volvo Ocean Race es la mejor regata que cualquier regatista de vela oceánica puede hacer con tripulación, así que siempre tienes un ojo en ella".

"Desgraciadamente en los últimos años no he tenido la oportunidad de participar en ella por haber coincidido con otros proyectos, pero siempre me ha apetecido. Ahora ha surgido de nuevo la oportunidad de hacerla y además de formar parte de un equipo como el 'Mapfre' español", añadió.

Desde 2003, cuando participó en la Admiral's Cup, no ha formado parte de un equipo español. No oculta que tenía ofertas de otros equipos para participar en la próxima edición de la VOR.

"He hablado con otro equipo además de con éste, pero desde que hablé con Xabi Fernández y vi la gente que estaba involucrada en el proyecto, con la posibilidad de hacer un equipo excelente, no lo dudé y me decanté por el 'Mapfre'", reveló.

El director general del equipo Pedro Campos, indicó que "después de la incorporación del campeón olímpico y vencedor de la última Copa América, el neozelandés Blair Tuke, esta nueva incorporación, en la figura de Joan Vila, considerado uno de los mejores navegantes del mundo es para sentirnos orgullosos".

De esta manera la tripulación del 'Mapfre' queda ahora formada por: Xabi Fernández (ESP), patrón; Joan Vila (ESP), navegante; Pablo Arrarte (ESP), jefe de guardia; Rob Greenhalgh (GBR), jefe de guardia; 'Ñeti' Cuervas-Mons (ESP), proa y capitán; Willy Altadill (ESP), trimmer/proa y Blair Tuke (NZL), trimmer/caña.