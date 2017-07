Fiscal general dice que planea continuar en su puesto pese a ataques de Trump

Washington, 20 jul (EFE).- El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, aseguró hoy que tiene intención de continuar en su puesto "siempre y cuando sea apropiado" y a pesar de las criticas del presidente, Donald Trump, quien ayer le recriminó su decisión de apartarse de la investigación rusa.

"Tengo el honor de servir como fiscal general. Es algo que va más allá de cualquier idea que hubiera tenido para mí mismo. Nos encanta este trabajo, amamos este departamento y pienso seguir ejerciéndolo siempre y cuando sea apropiado", dijo hoy Sessions en una rueda de prensa para desvelar una operación policial.

El titular de Justicia respondió así a las criticas que profirió contra él Trump, quien ayer en una entrevista con The New York Times aseguró que, de haber sabido que Sessions iba a apartarse de la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, no lo habría elegido para el puesto.

"Francamente, creo que es muy injusto para el presidente, y ése es un término suave", afirmó Trump sobre esa decisión de Sessions de apartarse de la investigación. "¿Por qué asumes una labor y luego declinas hacerlo?", añadió.

En marzo, Sessions decidió apartarse de la investigación rusa después de que saliera a la luz que había tenido dos encuentros con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, durante la campaña presidencial, periodo en el que el titular de Justicia se convirtió en uno de los asesores más cercanos a Trump.

Sessions no reveló esos encuentros durante su audiencia de confirmación en el cargo en el Senado y esa fue la razón por la que tuvo que apartarse de la investigación rusa.

Frente a la insistencia de la prensa, Sessions se limitó a decir que el Departamento de Justicia continuará "cada día trabajando duro para servir a los intereses de la nación" y seguirá esforzándose para sacar adelante las prioridades de Trump, que ha abogado por recuperar políticas de mano dura en el sistema judicial.

"Confío plenamente en que seguiremos dirigiendo este departamento de manera efectiva", subrayó Sessions.

La investigación sobre Rusia se encuentra ahora en manos del fiscal especial Robert Mueller, director del FBI entre 2001 y 2013.

Mueller está tratando de averiguar si la campaña del ahora presidente Donald Trump se coordinó con el Kremlin para influir en el resultado de las elecciones de 2016.