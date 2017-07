Pau Donés: España es un país donde la música es solo entretenimiento

Roma, 20 jul (EFE).- El líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, cree que cumplir 20 años al frente de un grupo no es común y señala que ser de España da más mérito a su trayectoria, ya que considera que es un país "exitista", con artistas de un único éxito, y donde la música es solo entretenimiento.

"Estoy encantado de seguir después de tantos años porque España es un país muy exitista donde no hay carreras largas", aseguró hoy Donés en una entrevista a Efe en Roma, horas antes de su concierto de la gira "50 palos", en la que celebra sus 20 años de carrera y también su quincuagésimo cumpleaños.

Donés (Montanuy, 1966) constata esto en cada gira, donde ve que "la música y los artistas son patrimonio cultural de los países y por eso hay trayectorias largas", mientras que en España "en general, no es cultura, como puede ser la pintura o la literatura".

Opinó que en España la música está considerada como "entretenimiento o divertimento" en el que "hoy puedes estar arriba y mañana abajo" y consideró que "lo que gusta es ver a los grupos en los conciertos de las fiestas mayores y ya está".

Por eso, cumplir veinte años al frente de una misma banda le hace sentirse "encantado" ya que hay que demostrar nada a nadie. "Y te puedes dedicar a gozar de lo tuyo plenamente", subraya el autor de éxitos como "La Flaca" (1996), "Depende" (1998) o "Bonito" (2003).

Donés, con tono reposado, cita como ejemplo a algunos de los máximos exponentes de la canción italiana como Lucio Dalla o Renato Carosone, figuras que en su opinión se murieron siendo artistas.

Además en Italia, afirma, "el nivel es otro, la música está por delante de todo lo demás, es algo muy serio", como a su parecer demuestra que programas como Operación Triunfo "no se comieran un colín".

El cantante, compositor y guitarrista se siente como en casa en Italia y considera un lujo ser reconocido en el país debido al escaso intercambio musical en la actualidad entre cantantes y grupos españoles e italianos.

"¿Este verano cuántos artistas españoles están tocando en Italia? ¿Cuántos artistas españoles han tenido un éxito potente en Italia?", se preguntó retóricamente, para responder acto seguido que "pocos, no muchos".

El disco de versiones que está promocionando para acabar con dos años de parón cuenta con colaboraciones de conocidos artistas italianos como Francesco Renga, Noemi, Jovanotti o Kekko Silvestre, con quien interpreta el único tema inédito del álbum, "Humo".

Una canción "no pesimista, sino dura", que "sale del corazón, que está hecha de verdad, con mensaje potente" y que lanza un mensaje de "amor a la vida", hasta el punto de que, asegura, en alguno de sus pasajes lo que en realidad hace es "despedirse" de ella.

A Donés le detectaron un pequeño tumor en el peritoneo después de sufrir un cáncer de colon hace tres años pero su estado de salud no ha trastocado su gira, con 40 conciertos programados hasta noviembre en España, México, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos o El Salvador.

"El cáncer no me ha cambiado la vida para nada porque si no, no estaría aquí haciendo conciertos, no hubiera grabado un disco y no hubiera escrito un libro", sostiene.

Donés admite no obstante que "sí que es verdad que en algunas cosas te abre los ojos o te hace prestarle más atención a detalles de tu vida que a lo mejor habías dejado de lado o habrías olvidado".

"Pero ya está, yo al cáncer le dedico cinco minutos al día y el resto a vivir mi vida", concluye, no sin antes llamar a normalizar este mal que, recuerda, no solo padecen los enfermos sino también todo su entorno personal.

Donés saltará al escenario del Auditorio de Roma en la noche de este jueves para ofrecer un espectáculo, explicó, en el que se separará de la línea intimista que ha mostrado durante toda la gira, optando por una actuación "mucho más cañera y con un estilo mucho más 'jarabesco'", avanzó.