La Nit de la Comunicació de EFE y Abertis se cita en Peralada con Bryan Ferry

Peralada , 20 jul .- La Nit de la Comunicació, organizada por la Agencia EFE y el Grupo Abertis, reunirá mañana, viernes, a la sociedad civil, institucional y de la comunicación en torno al concierto, único programado en Cataluña, que ofrecerá en el Festival de Peralada el mítico cantante Bryan Ferry.

La cita, un clásico que permite cada verano que personalidades de esos ámbitos se encuentren en un ambiente distendido en los jardines del Castell de Peralada, tendrá como protagonista de la gala musical al exvocalista de la emblemática banda Roxy Music.

Desde 1999, la Agencia EFE, que estará representada por su presidente, José Antonio Vera, organiza este evento con el patrocinio de Abertis, cuyo máximo responsable, Salvador Alemany, estará también presente en Peralada.

Tras el encuentro de la Nit de la Comunicació, que volverá a tener este año un carácter solidario, en este caso a beneficio de la Cruz Roja para su programa de acogida a la inmigración, llegará el concierto de Bryan Ferry.

Esta leyenda viva de la música puede presumir de haber cantado en Roxy Music, pero también de una larguísima trayectoria en la que ha pasado por un buen número de géneros hasta llegar a su último trabajo: "The Jazz Age".

El británico repasará en Peralada sus grandes éxitos, con temas tan populares internacionalmente como "Slave to love", "Don't stop the dance" o "Let's stick together".

Las personalidades que se habrán reunido previamente en la Nit de la Comunicació podrán disfrutar de un concierto en el que Bryan Ferry estará acompañado de Christian Gulino a los teclados, Neil Grossman al bajo, Jorja Renn a los teclados y saxo, Jacob Quistgaard y Chris Speeding a las guitarras, Luke Bullen a la batería, Bobbie Gordon y Alfonso Thornton a las voces y Marina Moore al violín.