Ceballos: "Mi sueño sería alcanzar los objetivos de Ramos en el Real Madrid"

Madrid, 20 jul (EFE).- El centrocampista sevillano Dani Ceballos, que fue presentado este jueves oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid, declaró que su sueño para el futuro sería "alcanzar los objetivos" que ha logrado su paisano Sergio Ramos en el conjunto blanco.

En su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, Ceballos, de 20 años, fue preguntado por la inevitable comparación con Sergio Ramos, que también abandonó Sevilla muy joven para firmar por el equipo blanco.

"Con Sergio he hablado. Me dio la bienvenida y me dijo que me recibiría con los brazos abiertos. Llevamos una vida paralela. Él firmó con 19 años y mi sueño sería alcanzar los objetivos de Ramos con este club", dijo Ceballos.

Pese al salto profesional que representa el cambio del Real Betis al Real Madrid, Ceballos dijo no tener miedo a esta nueva etapa.

"Miedo hay que tener a otras cosas, no a estar en el Real Madrid. Llegará mi momento y lo voy a aprovechar. Quiero afrontar el reto de jugar en el mejor equipo del mundo y vengo con mi objetivo claro", confesó.

El futbolista andaluz declaró que es "un orgullo vestir esta camiseta y formar parte de este club", al que calificó como "el mejor del mundo con diferencia".

"No tuve dudas de venir al Real Madrid. Estoy donde he querido estar. El presidente (Florentino Pérez) se puso en contacto conmigo y a partir de ahí no escuché más ofertas. Sé la competencia que hay, pero vengo a trabajar para poder hacerme un hueco y formar parte de este equipo", declaró.

"Soy un jugador joven, llego con la mayor ilusión del mundo y vengo a trabajar y a aprender de jugadores de nivel mundial, porque quiero formar una historia en este club. Tenía claro que quería jugar en el Real Madrid, estoy ahora en el mejor club del mundo y estoy orgulloso de vestir esta camiseta", manifestó.

Ceballos desveló que con Marcos Asensio, su compañero en la selección española sub'21, ya había hablado sobre la posibilidad de recalar en el Real Madrid.

"Me dijo que si tenía la posibilidad de venir a este club tenia que aprovecharla, porque era el más grande de la historia", apuntó Ceballos, que puso como ejemplo de joven triunfador a Marco Asensio.

"Llego siendo un niño, salió cedido y ahora tiene estatus grande. Ha marcado en grandes partidos y eso es fruto del trabajo. Lo fundamental es no agachar la cabeza, seguir adelante y cuando llegue la oportunidad aprovecharla", finalizó.