Barcelona y Valencia exigen al Gobierno que priorice el Corredor Mediterráneo

Barcelona, 20 jul (EFECOM).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han aprobado hoy un acuerdo de colaboración y un manifiesto en el que las dos capitales de provincia exigen al Gobierno "que priorice las infraestructuras y corrija el retraso injusto del Corredor Mediterráneo".

En el Manifiesto por el Eje Mediterráneo, firmado hoy en el Saló de Cent del ayuntamiento barcelonés, los ediles de ambas ciudades interpelan directamente al Ministerio de Fomento "para que asuma responsabilidades e impulse infraestructuras que siguen pendientes y son importantes para las ciudades", ha explicado Colau.

La alcaldesa de Barcelona ha señalado que el protocolo tiene dos grandes líneas de actuación: por un lado, la reivindicación del Corredor Mediterráneo, y, por otro, "la creación de una comisión conjunta integrada por tres representantes de cada ciudad, para vestir una agenda común que haga frente a los retos compartidos".

En concreto, ambas ciudades piden que se dé prioridad a las obras inacabadas de la Sagrera y a la conversión de la Estación València Nord, actualmente la única del tronco del corredor, en una estación de paso, para que deje de ser una terminal y "un semáforo rojo" para la comunicación mediterránea, como ha asegurado Joan Ribó.

El alcalde de Valencia también ha resaltado la importancia de mejorar la conexión entre "los dos puertos más importantes de la mediterránea occidental", pues considera que "es una conexión imprescindible", no solo para España, sino también para Europa.

"No puede ser que los puertos de Valencia y Barcelona sigan desconectados. No puede ser que se tarde más en venir en coche a Barcelona desde Valencia que desde Madrid. No solo es perjudicial para nuestras ciudades, sino también para el Estado y para el resto de países mediterráneos", ha señalado Colau.

La alcaldesa de Barcelona ha culpado a "una política estatal de infraestructuras que parece estar pensada para alejarnos más que para acercarnos" como el principal obstáculo en el desarrollo de "un auténtico Corredor Mediterráneo, no solo de infraestructuras, sino también de ideas y experiencias de innovación".

En este sentido, tanto Colau como Ribó se han comprometido a "remitir una declaración al Ministerio de Fomento para conseguir un cambio radical en las políticas de infraestructuras", así como a reclamar "una imprescindible cooperación institucional, que sea leal y con reglas claras y limpias".

Además, Ribó ha asegurado que trabajarán para que el resto de ayuntamientos mediterráneos como Tarragona, Sagunto, Castellón, Alicante, Murcia y Málaga se adhieran a este manifiesto, pues "es un elemento fundamental para la economía, la cultura y la generación de ideas en nuestros municipios".