Arrimadas exige que los soberanistas "paguen las fiestas del independentismo"

Barcelona, 20 jul (EFE).- La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido hoy que sean los líderes soberanistas quienes "paguen las fiestas del independentismo" y no todos los catalanes, en referencia a la consulta del 9N de 2014 y el referéndum de independencia anunciado por el Govern.

Arrimadas ha hecho estas declaraciones a TV3, después de que ayer el Tribunal de Cuentas decidiera seguir con el juicio al expresident Artur Mas para determinar si debe pagar con su patrimonio los costes del 9N, y de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, señalara que pagar los cinco millones de euros del coste de aquella consulta de forma solidaria supondría unos dos euros a cada persona que participó en aquel proceso participativo.

En una entrevista en TV3, Arrimadas ha lamentado que los líderes soberanistas están "acostumbrados" a "saltarse la ley" y a que "no les pase nada", y ha criticado que Mas atribuya ante los juzgados las responsabilidades del 9N a los voluntarios.

"Es muy fácil ir de mártir y de Mandela para luego echar la culpa a los funcionarios y a los voluntarios", ha sentenciado Arrimadas, quien ha asegurado que "no puede tocarse el dinero de los catalanes" para organizar el 9N o el 1-O.

En ese sentido ha añadido: "Los que no vamos a las manifestaciones independentistas no queremos pagar las fiestas del independentismo. Cada uno que se pague lo que quiera en su casa".

Y es que Arrimadas ha insistido en que el 1 de octubre "no se hará un referéndum", puesto que la propuesta del Govern no tiene "ninguna cobertura jurídica ni política" y, a su juicio, el Ejecutivo catalán "no querrá repetir un 9N" que "no convencería ni a los independentistas".

Asimismo, ha cuestionado el compromiso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de declarar la independencia en 48 horas si gana el 'sí' en el eventual referéndum, puesto que "ya prometió la independencia en 18 meses y no lo ha cumplido".

Por ello, la líder de Ciudadanos ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y, en ese sentido, su grupo presentará una moción en el pleno de la semana que viene para instar a Puigdemont a convocarlas, aunque el partido naranja aún no tiene el apoyo garantizado de PSC y PPC.

Con todo, Arrimadas ha dicho que "espera no llegar a la situación" planteada por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien abrió la puerta a que el Estado convocara elecciones catalanas, y ha recordado que la competencia para ello es del presidente de la Generalitat.

La líder de Cs también ha arremetido contra el Gobierno central, al que ha acusado de "hacer un uso partidista de las instituciones y el dinero público para perjudicar a la oposición", ha dicho en referencia a la denominada 'operación Cataluña'.

"No me gusta ni lo que pasa aquí ni lo que pasa allí. Hay que saberlo todo y depurar responsabilidades políticas", ha aseverado Arrimadas.