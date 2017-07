Vicente Muñoz está "tranquilo" y convencido de que se demostrará su inocencia

Valencia, 19 jul (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Vicente Muñoz, se encuentra "tranquilo" y convencido de que se demostrará su inocencia tras ser investigado por el caso 'Soule', que ayer supuso la detención del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, entre otros.

Así lo ha asegurado a Efe su representante legal, quien ha recordado que Vicente Muñoz sigue en calidad de investigado, en libertad y a la espera de una posible llamada del juez que instruye el asunto, en su caso por un presunto delito de administración desleal.

La misma fuente ha precisado que este posible delito es el único por el que se investiga a Muñoz, mientras que Villar y su hijo Gorka, junto a otros dos miembros federativos más, fueron detenidos por la Guardia Civil por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes.

El abogado de Vicente Muñoz ha destacado que el presidente de la federación valenciana se encuentra tranquilo y convencido de no haber cometido ningún delito, y ha añadido que ha colaborado "al cien por cien" con la petición de información requerida por la Guardia Civil.

La investigación que se sigue contra Vicente Muñoz se debe a la relación que mantiene su agencia de viajes con la Real Federación Española de Fútbol, si bien su letrado ha insistido en que esta entidad trabaja con otras agencias de viajes y no en exclusiva con la de Muñoz.

Ha dicho además que, aunque esta relación pudiera no resultar estética al ser Muñoz el presidente de la federación valenciana, en su opinión no es constitutiva de delito y se ha mantenido desde 2004 de manera pública y conocida, por lo que no comprende que ahora se cuestione.

Ha recordado que en ningún caso se produjo un registro en la federación ni en la agencia de viajes de Muñoz, sino que los agentes de la UCO de la Guardia Civil se limitaron a solicitar información.

Tras declarar ayer durante poco más de tres horas y media ante la Guardia Civil "contestando a todas las preguntas sin eludir ninguna", el abogado de Muñoz considera que lo más lógico es que ahora sea citado a declarar por el juez, si bien no hay una fecha concreta.