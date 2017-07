Vergnoux: "Odio la frase de que en año postolímpico la gente se relaja"

Sant Cugat del Vallès , 19 jul .- El entrenador jefe del equipo español de natación, Fred Vergnoux, se ha mostrado contrariado con la idea de que los deportistas en año postolímpico se relajan y ha defendido que los Mundiales de Budapest son "importantísimos" con vistas al futuro de los nadadores españoles.

"La frase de que en año postolímpico la gente se relaja la odio al 100%. No es así, porque no es nuestra mentalidad. Cuando acaba algo, empieza algo y este año empiezan unos Mundiales, que son importantísimos. Cuando se acaben, ya estamos pensando en la montaña del Europeo, el Mundial y después los Juegos Olímpicos", ha explicado.

En la jornada abierta a los medios de comunicación previa a la competición mundialista, el entrenador francés ha afirmado que tiene ideado el plan para preparar a los nadadores españoles con vistas a Tokio 2020 y ha defendido la convocatoria para la cita mundialista.

En total, estarán en Budapest las tres nadadoras clasificadas por cumplir con todos los criterios pedidos por la RFEN (Mireia Belmonte, Jessica Vall y Jimena Pérez), así como los nadadores Hugo González, Antonio Arroyo, Miguel Durán, Joan Lluís Pons y África Zamorano.

Preguntado por la ausencia de nombres fijos en las últimas citas, Vergnoux ha defendido la elección: "Todos saben perfectamente por qué no están en el equipo nacional. Es una realidad que es brutal, pero el alto nivel es esto. El alto nivel no es: pues yo este año he decidido ir al Mundial porque hace cuatro años gané una medalla. Esto no es así".

En este sentido, ha puesto como ejemplo a Mireia Belmonte, que aterriza a Budapest después de conseguir el oro olímpico en los 200 metros mariposa.

"Mireia (Belmonte) acabó en Río con dos medallas. Es campeona olímpica para siempre y se va a despertar cada mañana pensando en eso, pero no significa que vaya a ganar algo este mundial. Hay que volver a entrenar y esto sirve para todos", ha aseverado.

El técnico galo, que confía en que su pupila gane alguna medalla en Hungría, se ha mostrado también optimista con la "dinámica positiva" de los ochos nadadores que participarán en los Mundiales de natación.

"La gente está bastante motivada, centrada y creo que hemos sacado lo mejor que tenemos en este país y veo que los chicos están físicamente preparados para hacer el paso de nadar una semifinal. Ahora tendrán que competir", ha añadido.

El plan de entrenamiento para este año ha sido muy similar al aplicado el curso pasado para preparar la cita olímpica, con un trabajo en altura en la última fase de preparación.

"Ha sido muy similar a lo que hicimos el año pasado y he apretado al final para hacer una fase en Font Romeu (en los Pirineos franceses), competir en Barcelona y seguir con una fase en Sierra Nevada", ha recordado.

Más allá de los Mundiales, Vergnoux ya tiene entre ceja y ceja la fecha del 1 de septiembre, cuando empezará a preparar la próxima "montaña" competitiva.

"Es una montaña que hay que subir y a partir del 1 de septiembre cada día va a tener una importancia fundamental en lo que va pasar en Tokio 2020. Nuestro deporte funciona a largo plazo y creo que lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que los deportistas no lo entienden como nosotros y, por ello, los criterios de selección son los que son", ha zanjado.