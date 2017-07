El Tenerife comienza la temporada con siete fichajes y siete canteranos

Santa Cruz de Tenerife, 19 jul (EFE).- El Tenerife comenzará este miércoles con los reconocimientos médicos la pretemporada del curso 2017/2018, con siete fichajes y otros siete jugadores de los filiales a las órdenes de José Luis Martí.

Después de haberse quedado a un gol del ascenso a Primera División y tras apenas tres semanas de vacaciones, el conjunto blanquiazul comienza a preparar el curso que empieza el próximo mes, todavía sin haber confirmado el calendario de partidos de pretemporada.

La dirección deportiva de la entidad ha logrado, en las primeras semanas del mercado, incorporar a los sustitutos de siete de los jugadores que, por diferentes motivos, abandonaron el curso pasado la disciplina blanquiazul.

Dejaron el equipo después de acabar su contrato y sin oferta para seguir jugadores como Edu Oriol, Ismael Falcón, Rachid o Jouini; no se llegó a un acuerdo económico para renovar a Aarón Ñíguez y el Tenerife no ha logrado mantener en la plantilla a jugadores como Anthony 'Choco' Lozano, Amath N'Diaye o Gaku Shibasaki, tres futbolistas importantes en los esquemas de José Luis Martí la temporada pasada.

Por el contrario, el portero Carlos Abad regresó a la isla tras dos años en el Real Madrid Castilla y el grancanario Tyronne del Pino continuará después de la cesión de la temporada pasada, mientras que el Tenerife ha cerrado los fichajes del central Lucas Aveldaño, el mediocentro Bryan Acosta, el extremo Juan Villar, el mediapunta Juan Carlos Real y el delantero Víctor Casadesús.

Sin embargo, al conjunto canario todavía le queda por incorporar varios jugadores para el ataque, que sustituyan a Gaku Shibasaki, Amath N'Diaye o Anthony 'Choco' Lozano, así como un lateral derecho que ocupe la plaza que dejó libre el catalán Edu Oriol.

Mientras tanto, comenzarán la pretemporada con el primer equipo los canteranos Ángel Galván, Brian Torres, Brian Martín, Roberto Bolaños, Faridi Mussa, Fede Olivera y Javi Alonso.