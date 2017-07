Serie de televisión "Homecoming", con Julia Roberts, será lanzada por Amazon

Los Ángeles , 19 jul .- La plataforma audiovisual de Amazon se ha hecho con los derechos de la serie dramática "Homecoming", protagonizada por Julia Roberts, informó hoy el blog especializado Deadline.

Amazon Studios ha dado luz verde al formato, compuesto por capítulos de 30 minutos, para dos temporadas, indicó la publicación.

Se trata de una adaptación del podcast ficticio y homónimo lanzado por Gimlet Media en noviembre acerca de un grupo de trabajadores en una agencia secreta gubernamental, muchos de ellos desesperados por recobrar su vida anterior.

El podcast original contó con la participación de actores como Catherine Keener, Óscar Isaac, David Schwimmer, Amy Sedaris y David Cross.

El formato televisivo, que será emitido por Amazon Prime Video, ha sido escrito por Sam Esmail, creador de la serie "Mr. Robot", y gira en torno a tres personajes centrales: una trabajadora social dentro de esa agencia secreta (Roberts), su supervisor y un soldado.

Esmail también será el director del proyecto.

La serie la producirá Anonymous Content y Universal Cable Productions.

Roberts también aparecerá próximamente en la miniserie "Today Will be Different", de la cadena HBO.