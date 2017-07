Raúl García: "El Leganés es un club que se parece a mi forma de ser"

Madrid, 19 jul (EFE). Raúl García, lateral izquierdo que ha sido presentado con el Leganés tras llegar al conjunto de Butarque procedente del Alavés, explicó que su identidad con los valores del club madrileño es uno de los motivos que le han llevado a emprender esta nueva aventura.

"Es un club que se parece mucho a mi forma de ser, a querer hacer las cosas bien. Día a día está creciendo mucho. Tiene valores que se identifican conmigo de trabajo, humildad y ambición. Desde el primer día se puso en contacto con nosotros. A partir de ahí no me lo pensé mucho. Estar en Primera es algo muy importante y estar en un equipo que te quiere, aún más", dijo.

El zaguero, que lucirá el dorsal número catorce, explicó los pormenores de la negociación y aclaró que todo fue muy sencillo: "Estoy muy contento y muy ilusionado. Se solucionó muy rápido, en dos días. Mi predisposición a venir era muy grande y todo lo que me transmitieron para mi tiene mucho valor. Me han hablado muy bien del entrenador y todo eso eran cosas que hacían que quisiera venir aquí".

"He visto al equipo muy bien. Esta es la segunda semana. Vamos aumentando el ritmo, meten bastante caña. A nivel físico se trabaja mucho. Las primeras impresiones son muy positivas. Intentando acoplarnos todos, que es lo más importante de la pretemporada", comentó el futbolista.

Preguntado acerca de la imagen que había del Leganés desde fuera, explicó: "Lo veíamos un equipo muy rocoso, muy fuerte, que corría mucho. Como estábamos nosotros igual en el Alavés. Defensivamente trabajando mucho, intentando no encajar goles y aprovechando las oportunidades que tenían. Se ha cumplido el objetivo y esperamos que este año se vuelva a cumplir".

Por otro lado se refirió a la competencia en su puesto con Diego Rico: "Ya le conocía. Siempre le consideré muy buen lateral izquierdo y en estos primeros días aún más viéndolo. Va a haber una competencia muy buena ahí para ambos, para que estemos los dos a un gran nivel y cada uno pelee y luche más para aportar al equipo. Si el equipo va bien luego las individualidades van muy bien también".

Asimismo habló acerca de otras posibilidades a las que puede adaptarse: "Hasta el año pasado en la posición de tres centrales no había jugado nunca. El año pasado tuve la oportunidad y me encontré muy cómodo. A partir de ahí, abierto a lo que demande cada jornada, a lo que quiera el entrenador. Me caracterizo por trabajar mucho y en la posición que me pongan voy a intentar rendir al máximo".

Junto a él en su puesta de largo estuvieron la presidenta Victoria Pavón y el secretario técnico Txema Indias. Este último indicó: "Desde el primer momento que nos pusimos en contacto con él tenía claro que quería vestir la camiseta del Leganés. Fue todo muy rápido, en dos o tres días lo cerramos. Eso solo se puede conseguir si el jugador está con nosotros y así lo demostró".

"Es lateral izquierdo, posición muy complicada de encontrar. Ahora nosotros, tanto con Diego Rico como con él, la tenemos muy bien cubierta. Además puede jugar por el perfil izquierdo de los tres centrales. Hemos hecho una incorporación importante a nivel profesional y personal", apuntó.