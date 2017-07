Presidente Federación CLM se muestra "impactado" por la detención de Villar

Toledo, 19 jul (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), el alcazareño Antonio Escribano, ha asegurado estar "impactado" y "totalmente sorprendido" por la detención del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, que en ningún caso "nos esperábamos".

El máximo responsable de la Federación castellanomanchega no ha querido profundizar en las consecuencias de las detención de Villar al calificar el momento de "delicado" y, también, porque "estando todo bajo sumario, hasta que no haya otras historias judiciales, no es momento de valoraciones".

"Lo que diga ahora mismo no tiene mucho valor", ha asegurado en su calidad de abogado, "hay un proceso abierto, que las pruebas valgan, y el tema es muy complicado, muy delicado, porque hay personas por medio y lo que resta es lamentar lo que ha pasado".

El también presidente del Comité Nacional de fútbol-sala ha reiterado su "impacto personal" al "conocerlo personalmente y saber cómo es".

Escribano sí ha querido dejar claro que la territorial que preside "no tiene nada que ver" en el caso y tampoco afecta "al resto de federaciones territoriales y será por otras cosas, que son las que han aparecido".

Con esto, ha rechazado posible 'favores' a la hora de conseguir la presencia de selecciones naciones en ciudades de Castilla-La Mancha.

"La mejor prueba de ello es que no estamos en ninguna lista y de aparecer en alguna sería la de pedir", ha justificado.

Con respecto a una hipotética parálisis en la toma de decisiones de la RFEF, caso del calendario futbolístico para la temporada en ciernes, Antonio Escribano ha atajado que "no va a haber ningún retraso y el viernes se realizará el sorteo del calendario en la sede de la Federación Española", ha confirmado.

"Es un tema que está aprobado, por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Consejo Superior de Deportes (CSD) y por la propia Federación Española, y el viernes estará todo arreglado y la semana próxima se conocerán todos los calendarios", ha finalizado.