Jessica Vall: "Los Juegos Olímpicos fueron un punto y seguido"

Sant Cugat del Vallès , 19 jul .- La nadadora española Jessica Vall, bronce en los 200 metros braza en los pasados Mundiales de Kazán (Rusia) 2015, ha asegurado que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro significaron "un punto y seguido" en su carrera, algo que espera que le dé impulso con vistas a la cita mundialista de Budapest.

"En mi caso no cuesta conectarse después de unos Juegos Olímpicos, porque creo que fue como un punto y seguido, en lugar de un punto y a parte. Los Juegos Olímpicos me ayudaron a estar donde estoy ahora mismo. En mi caso he seguido trabajando lo que estaba haciendo en el año olímpico y por eso estoy tan bien", ha explicado.

En la jornada de puertas abiertas a los medios de comunicación previa al Mundial de Budapest, Vall se ha mostrado optimista con vistas a conseguir un buen resultado y no ha descartado repetir el bronce obtenido en Kazán, si bien es algo que no le obsesiona.

"Evidentemente a todo el mundo le gusta ganar medallas y me siento preparada para ello, pero creo que hay pasos previos. Así tengo que dar mi mejor versión y para eso creo que estoy preparada", ha puntualizado la nadadora catalana, quien ha explicado que está "en un buen estado físico" para "disfrutar y competir al 100%".

En Budapest, Vall no solo competirá en los 200 metros braza, su especialidad, sino también en los 100 metros braza, pruebas a las que le gustaría alcanzar la final.

Para ello, la nadadora ha realizado un plan especial de entrenamiento en el que ha hecho "especial hincapié" en el "trabajo psicológico" y ha potenciado ciertos aspectos en el ámbito físico.

"Hemos cambiado un poco el trabajo de pesas y hemos incorporado un trabajo más de velocidad para estar rápida en los 100 metros y resistente en los 200 metros", ha recordado.

Lejos de pensar en repetir el bronce de Kazán, Jessica prefiere tener los pies en el suelo y seguir creciendo dentro del agua independientemente del resultado final.

"No me he imaginado muchas veces repetir lo de Kazán. Tener una medalla en el currículum da confianza, pero igual que tampoco miro las derrotas, las victorias son pasado y solo me ayudan a recordar que puedo estar ahí y a darme confianza", ha subrayado.

Vall viajará mañana junto a la expedición del equipo español de natación y empezará la competición el próximo 24 de julio, cuando disputará la primera serie de los 100 metros brazas.