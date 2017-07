Hijo de Gonzalo Rojas recuerda el diálogo multicultural que su padre "soñaba"

Santander, 19 jul (EFE).- El director de la fundación del poeta chileno Gonzalo Rojas (1916), que es su hijo y lleva su mismo nombre, ha recordado hoy el diálogo multicultural con el que "soñaba" su padre, de cuyo nacimiento se celebra el centenario.

Rojas ha explicado la forma en la que su padre entendía el diálogo entre las distintas culturas y la relación que mantuvo con él tanto como hijo como en la faceta de lector.

A preguntas de los periodistas, el hijo del poeta reconoce que en su faceta familiar su padre tuvo periodos "más cercanos y distantes" con él, pero como poeta siempre su relación siempre fue "extraordinariamente" cercana y recuerda que su "generosidad" le permitió "ver el mundo".

Rojas, quien participa la Universidad Internacional Menéndez Perlayo en el curso que rinde homenaje a la vida y obra del poeta chileno, ha explicado que su padre "soñaba y entendía" un lenguaje multicultural y multidisciplinar entre las personas de distintos lugares.

El director del encuentro "A zaga de tu huella", Antonio Fernández, que homenajea durante esta semana en la UIMP a Gonzalo Rojas, destaca que era un autor de los que "no se come su poesía", sino que "escucha" y no pone "pantallas" al público para interactuar con él y que surja el diálogo.

La autora de la biografía de Rojas, Fabienne Bradu, recuerda que el poeta enseñaba el significado de la poesía "por contagio" y resalta su faceta como instructor para los jóvenes que preguntan a aquellos poetas que admiran y que les ayudaba, "al contrario" que otros famosos literatos del mundo hispánico.

"Estar a su lado, escucharlo y verlo vivir simplemente divertirse era muy lúdico y una manera de entender qué era la poesía para él", ha explicado Bradu. EFE