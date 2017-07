España quiere más presencia en la ONU y espera entrar al Consejo de DDHH

Naciones Unidas, 19 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró hoy que España quiere mejorar su presencia en Naciones Unidas y confió en que el país logre este año una plaza en el Consejo de Derechos Humanos de la organización.

De visita en Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres, Dastis se mostró muy optimista sobre las posibilidades españolas de entrar en ese órgano con sede en Ginebra, después de que Francia haya retirado su candidatura.

España, Francia y Australia competían originalmente por dos asientos disponibles en su grupo regional, pero París anunció la semana pasada que pospondrá su candidatura y expresó su apoyo a España de cara a las elecciones previstas para este otoño.

"Esperamos que Australia y nosotros estemos en el Consejo de Derechos Humanos en el próximo bienio", dijo hoy Dastis a los periodistas, subrayando que eso "va a suponer una vez más un aumento, si era posible, del énfasis del aspecto de derechos humanos en nuestra política exterior".

El ministro español, que ayer se reunió con funcionarios españoles en Naciones Unidas, aseguró además que el Gobierno se ha propuesto apoyar a ese colectivo en todo lo posible y tratar de promover su carrera dentro de la organización.

"Estamos siempre tratando de mejorar nuestra presencia en Naciones Unidas y últimamente hemos tenido la buena noticia de que Ana Menéndez, nuestra embajadora ante las Naciones unidas en Ginebra, ha sido nombrada asesora política del secretario general", señaló.

Dastis recalcó que esos funcionarios son una "gran baza" para España y confió en que, con el tiempo, se logrará más representación en Naciones Unidas.

"Es verdad que nosotros siempre sentimos que estamos infrarespresentados y es verdad que uno puede pensar que podemos y aspiramos legítimamente a tener más representación, sobre todo en los niveles más altos, pero esto no es una cuestión que se resuelva en quince días", señaló.

Según Dastis, Guterres "es consciente del compromiso de España con Naciones Unidas" y dio a entender que eso puede ayudar a sus aspiraciones en el futuro.

El titular de Exteriores recalcó el respaldo del Gobierno a la labor del diplomático portugués al frente de la ONU, a quien Dastis ya había transmitido su apoyo en un encuentro que mantuvieron el pasado diciembre, antes de que Guterres asumiese el cargo.

El ministro dijo que en la reunión de hoy su objetivo era abordar la "contribución de España a la organización" y su voluntad de cooperar en la mejora de su funcionamiento.

Además, consideró probable que durante el encuentro se discutiesen asuntos de la actualidad internacional, incluida la situación en Venezuela.

Para el ministro, aunque Naciones Unidas "siempre puede tener un papel", en este caso particular España considera que "lo prioritario es apoyar los esfuerzos regionales, en el marco de la Organización de Estados Americanos, para tratar de poner fin a la crisis".

Antes de llegar a la sede de la ONU, Dastis participó hoy en un debate a puerta cerrada en el Council of Foreign Relations de Nueva York sobre la política exterior española en el contexto del "brexit" y la actual situación internacional.

Allí, en respuesta a una pregunta, expresó su postura sobre el referéndum sobre la independencia de Cataluña anunciado para el próximo 1 de octubre, una visión que luego explicó a los periodistas.

"Yo creo que no va a haber referéndum", dijo el ministro, que señaló que el Gobierno considera que "es una iniciativa que no lleva a ningún sitio, que margina a la mitad de los catalanes" y "que no tiene en cuenta las repercusiones que una eventual votación de ese tipo podría desencadenar".

Por ello, Dastis reafirmó la "voluntad del Gobierno de conseguir desactivar esa situación en Cataluña, que no lleva a ningún lado; aplicando la ley, el respeto al derecho y promoviendo la concordia entre los catalanes".