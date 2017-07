Duelo de sprinters nacionales con "Mordan" y "Mind the Gap"

Madrid, 19 jul (EFE).- "Mordan" y "Mind the Gap" son los dos grandes favoritos este jueves para el triunfo en la prueba más interesante de la cuarta reunión de la temporada estival de carreras de caballos nocturnas del hipódromo de La Zarzuela de Madrid.

Es el premio Cría Nacional-Okawango, de 1.100 metros en la pista de arena y 5.000 euros de bolsa para el propietario del ganador. Se disputará a las 22.15 horas.

"Mordan" (mantilla 2 de esta primera carrera del programa) es todo un especialista en los sprints y, más aún en tierra, donde ha vencido en tres de sus cuatro actuaciones.

"Mind the Gap" (3), por su parte, es un caballo de más valor, si bien habituado a correr en distancias más largas. Como su rival, adora la arena, pues ha figurado en la gemela en sus tres salidas en la superficie.

Borja Fayos, el campeón de la estadística de jockeys en 2016, montará al primero, caballo de la cuadra Laberinto que entrena el argentino Óscar Anaya.

El checo Václav Janácek, el actual líder entre las fustas y jinete que acumula cuatro títulos, se subirá en el otro favorito, representante de la multipropiedad El Paddock y preparado por la italiana Michela Augelli.

Los potros de tres años serán los protagonistas en la segunda carrera, a las 22.50 de la noche. "Bear Essentials" (1) parece el participante que más seguridad transmite.

En el dinero en sus seis salidas de 2017, destaca además en este campo de ocho caballos.

"Novela" (6), yegua al alza, será su principal rival y posible sorpresa.

A continuación, dos hándicaps de 1.700 metros, con el pronóstico muy incierto. En la tercera carrera, no extrañaría la victoria de "Singatoba" (1), "Ouranys" (2), "Fable of Arachne" (3), "Quiaa Nominoor" (4), "Millennium Falcon" (7), "My Lady Marie" (9), "Balio" (10) o "Peruvian Queen" (11).

En la cuarta, la Lototurf, la victoria debería pasar por "Buscavidas" (1), "Kuvasz" (4), "Mungamis" (8), "Star Wars" (10), "Gastón Mix" (11) o "Kuboki" (12).

Ya en la de cierre, en los 1.800 metros y en otra prueba reservada a los tres años, sobresale la opción "Ravenoak" (5), segunda clasificada en sus dos últimos intentos en la temporada nocturna madrileña. Como rival, "Forbaifor" (2).

Las mantillas de los caballos favoritos para el boleto de la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 2 - 3

2ª Carrera: 1

3ª Carrera: 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11

4ª Carrera: 1 - 4 - 8 - 10 - 11 - 12

5ª Carrera: 5

5ª C. (2º): 2.