Catalá: hay instrumentos suficientes para actuar ante el referéndum catalán

Madrid, 19 jul (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que el Estado tiene instrumentos suficientes "absolutamente normales" que no son "extraordinarios" para actuar en Cataluña ante el reto soberanista y que aplicar el artículo 155 de la Constitución no es la única opción posible.

Así lo ha afirmado el ministro ante los medios de comunicación después de intervenir en una ponencia dentro de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial sobre un futuro pacto en materia de Justicia.

El titular de Justicia también ha respaldado la advertencia lanzada hoy por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una entrevista a Efe de que la Fiscalía perseguirá penalmente la compra de urnas para el referéndum catalán tanto si se hace públicamente como si se hace de manera encubierta.

"Si lo ha dicho el fiscal general del Estado seguro que tiene mucha razón, porque será fruto de un análisis jurídico", ha subrayado el titular de Justicia, quien ha considerado "lógico" el planteamiento de Maza toda vez que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional todo el proceso.

Ha recordado el responsable de Justicia que tras la consulta del 9N se abrieron procesos penales que se saldaron con condenas de inhabilitación a sus impulsores (incluido el entonces presidente, Artur Mas) y ha recalcado: "Quien incumple las leyes acaba siendo condenado y eso es lo que está pasando y ha pasado".

El ministro ha rechazado pronunciarse sobre la muerte del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y tan solo ha afirmado que "el Gobierno no tiene más información" sobre lo sucedido.

El cuerpo de Blesa ha sido encontrado en una finca de caza de Córdoba con un disparo de escopeta en el pecho, en lo que parece un suicidio, según fuentes de la investigación.

Durante su intervención en el curso, Rafael Catalá ha incidido en la "necesidad de reformar la Justicia, hacerla más ágil, más cercana, con más medios y reforzar su independencia".

No obstante, el titular de Justicia ha asegurado que, en su opinión, no cree "que la Justicia no sea independiente" y ha subrayado que no conoce "a un solo juez que diga que le han sometido a una presión intolerable".

Además, Catalá ha explicado que la propuesta de que los fiscales asuman la instrucción de las causas judiciales "debe ir acompañada de una reforma del Estatuto Fiscal que mejore su organización interna y que le dé autonomía".

Por último, el ministro ha apostado por recabar en el Parlamento "el consenso de todos los grupos, porque ya hay partidos políticos, como el PSOE o Ciudadanos, cuyos programas incluyen medidas sobre Justicia que coinciden con las propuestas por el Gobierno".