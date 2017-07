Álvarez Cervera: "Solo llena la medalla. Pasó cerca y aún recuerdo el cabreo"

Madrid, 19 jul (EFE).- Seis veces olímpico como jinete y dos más como entrenador, Luis Álvarez Cervera (Madrid, 1947) tiene "un vivísimo recuerdo" de los Juegos de Barcelona'92, de los que ahora se cumplen 25 años. Sin embargo, asegura que a un deportista olímpico "solo le satisface una medalla" y él no pudo lograrla, pese a verla "pasar de cerca".

En una entrevista con Efe en la que repasa su trayectoria deportiva, recuerda la sensación "de cabreo" que le dejaron aquellos cuartos y quintos puestos tan cercanos al podio.

Y aunque reconoce que sus seis participaciones olímpicas habrían tenido más "proyección" con una medalla, el padre del también jinete olímpico Eduardo Álvarez se siente agradecido por haber hecho lo que le "apasiona".

P. Cuando llegó Barcelona'92 usted ya había participado en otros cuatro Juegos Olímpicos. ¿En qué se diferenció la preparación del equipo español para aquella edición en casa?

R. Sí, Barcelona fue mi quinta participación en Juegos y la preparación fue diferente, en primer lugar por el patrocinio de ADO, que dotó a la Federación (RFHE) de unos medios nunca vistos ni antes ni después. Además, se patrocinó directamente a cada jinete y caballo preseleccionados. Hay que tener en cuenta que nuestras fronteras estaban cerradas a los caballos desde el año 1987 y esto nos obligaba a estar basados fuera de España. Algunos llevábamos fuera desde que preparamos los Juegos de Seúl.

Fueron tres años de intensa preparación en Holanda, en el centro del entrenador nacional Henk Nooren, uno de los mejores del mundo. El tener la base en centro Europa nos puso en un ritmo de competición muy alto, dado la cercanía a todas las grandes competiciones. Además, se cuidó mucho no solamente el aspecto técnico sino también el psicológico y físico de los jinetes y los caballos tuvieron los mejores cuidados. En resumen, no se escatimó nada por parte de los organismos deportivos, RFHE, CSD y COE.

Para mí la gran diferencia fue que en Barcelona pude competir en dos disciplinas hípicas diferentes, la de concurso completo y la de concurso hípico. Esto fue algo muy especial para mí, fueron tres años intensos, de viajes y de mucha preparación física y competiciones, pero tuve mucho apoyo de Silvia, mi mujer, que supo entender lo importante que era para mí ese desafío. Al final, un sueño cumplido.

P. Los Juegos de Barcelona están considerados por muchos los mejores de la historia. Por su experiencia en seis ediciones, ¿fueron realmente especiales o es una visión parcial que se tiene en España?

R. Creo que fueron unos Juegos extraordinarios en todos los aspectos. La Ciudad de Barcelona se volcó y se hizo sentir muy cercana y participativa. Los atletas y visitantes extranjeros siguen aún con un vivísimo recuerdo de Barcelona, las ceremonias de apertura y de clausura, con una música y canciones que se grabaron para siempre en los que vivimos los Juegos. Y, además, el enorme éxito deportivo de los olímpicos españoles. Estos resultados marcaron un antes y un después en el deporte español. Le debemos mucho a Juan Antonio Samaranch.

P. ¿De qué Juegos está más satisfecho con su actuación deportiva?

R. Tendría que hablarte de esto con la perspectiva que da el tiempo. Los tres Juegos en los que más cerca estuve de los puestos de cabeza fueron Montreal'76, en los que terminé noveno individual y tuvimos diploma en equipos; Los Ángeles'84, sexto individual y también diploma en equipos; y Barcelona'92, séptimo individual, quintos por equipos en completo y cuartos por equipos en saltos.

Cuando se compite en unos Juegos solo se está satisfecho cuando se gana una medalla. Recuerdo el cabreo conmigo mismo después de cada una de estas participaciones. Vi pasar de cerca la oportunidad de medalla pero no la conseguí. El cabreo me duró bastante tiempo, incluso todavía pienso: '¡si hubiera hecho esto o aquello de forma diferente!'. En fin, casi me domina más una sensación de insatisfacción. Creo que en la competición no se debe ser autocomplaciente.

P. Cuénteme un recuerdo de cada edición.

R. De Múnich la emoción de mis primeros Juegos, al principio la alegría de la ciudad bávara y después la desolación y tristeza por el sangriento atentado a la delegación de Israel. De Montreal, uno de los recorridos de obstáculos más altos y anchos que he conocido. De Los Ángeles, una gran organización basada en mínimos costos y una enorme colaboración ciudadana; deportivamente uno de mis mejores recorridos la primera vuelta de la Copa de Naciones.

De Seúl casi prefiero olvidarme, no me fue nada bien. Barcelona todavía la siento como si fuera ayer, creo que hay que recordarla con orgullo.

En Atlanta participé en completo, nos caímos mi caballo y yo en el cross y me rompí el ligamento supraespinoso de un hombro y el acromio clavicular. Estando en el suelo se me acercó alguien que había cogido el caballo y me dijo en ingles y en voz alta, cerca del numeroso publico que había en ese obstáculo: "Come on, be a man, get up and ride to the finish" (Vamos, sea un hombre, levántese y llegue hasta la meta). ¡Malditas las ganas que tenía yo de remontar! El dolor era fuerte pero, después de lo que me acababan de decir, no tuve más remedio. Me ayudaron a subir y terminé los seis obstáculos que todavía faltaban. Esto sí me dio satisfacción, ya que de no haber terminado yo el equipo pudo haber sido eliminado y al final tuvimos diploma por equipos.

P. Seis Juegos, solo superado en España por el atleta Jesús García Bragado y empatado con el waterpolista Manuel Estiarte. ¿Cree que su figura está suficientemente reconocida? Al no haber ganado medallas olímpicas, ¿se da menos importancia a su trayectoria?

R. Antes de que García Bragado nos superara, cuando me preguntaban sobre esto yo decía de broma: 'Mira, el que tiene mérito es Estiarte, que los ha hecho nadando y recibiendo ahogadillas y yo, al fin y al cabo, los he hecho sentado en un caballo'. Ni que decir tiene el mérito de García Bragado, marchando y deprisa.

Evidentemente, el no haber ganado medallas no te da esa proyección de éxito que tiene un medallista olímpico. La medalla olímpica es el máximo galardón al que aspira cualquier deportista. Pero creo que el reconocimiento que este obtiene es proporcional a lo que aportó a lo largo de su trayectoria deportiva también como persona. Yo doy gracias al deporte ecuestre y al caballo por poder haber hecho lo que me apasiona.

P. ¿A qué se dedicó después de abandonar la competición? ¿Cómo fue experiencia en Nueva Zelanda? ¿Y la de trabajar con su hijo?

R. La ultima vez que competí fue hace unos cinco años, en Montenmedio Vejer. Y tuve la suerte de ganar una de las pruebas grandes internacionales y tres de las medianas. Pero cuando vi los vídeos de estos recorridos, no me gustó cómo me vi a mí mismo. Por eso digo que a mí me retiró el vídeo. Aunque también los dolores tuvieron algo que ver, pues el tiempo pasa factura.

Desde 2010 entreno la parte de saltos del equipo de concurso completo de Nueva Zelanda. Esto me ha dado la oportunidad de asistir como entrenador a dos Juegos más, Londres y Río de Janeiro, pero sobre todo de entrenar a varios de los mejores jinetes de completo del mundo. Creo que me ha enriquecido en conocimiento y experiencia.

Con mi hijo Eduardo he trabajado desde que era un niño. Ahora es un jinete consolidado y muy bueno. Muchas veces no es fácil para un hijo entrenar con su padre. Pero trabajamos cuando él cree que lo necesita y cuando yo creo que puedo aportar algún matiz. Me gusta verlo montar, tiene un gran nivel como jinete y un estilo muy depurado.

P. ¿Cómo ha evolucionado la hípica española en estos años?

R. Se ha ampliado la participación en competiciones de una forma exponencial, cada vez hay más chicas y chicos que montan, pero el camino hacia la alta competición sigue siendo arduo. Muchos de los jóvenes tienen que hacer gran parte de su camino en el extranjero, trabajando para otros jinetes ya establecidos o comerciantes de caballos que les brindan la oportunidad de un caballo que los lleve a la alta competición. Pero esto dura hasta que ese caballo se vende, y vuelta ha empezar.

En España casi no existe, como en gran parte de Europa, la figura de el propietario de caballos, figura altruista en general, que se complace de tener unos caballos de competición para que los monte un jinete. Aquí, en principio, los propietarios son los padres de los jinetes, mientras puedan sufragar los gastos de compra y mantenimiento, por lo menos hasta que el joven jinete llegue a un nivel de autosuficiencia.

En cuanto a potencial, creo que tenemos al menos seis jinetes en España, incluidos los ya consagrados, que con buen aporte de caballos y programación no tendrían nada que envidiar a los mejores del mundo.