Rukavina: "Me queda un año de contrato pero espero seguir cuantos más mejor"

El Saler , 18 jul .- Antonio Rukavina, defensa serbio del Villarreal, ha explicado que aunque su contrato acaba en junio de 2018, espera poder seguir en el equipo y compatibilizar el papel que tiene con el protagonismo en su selección, con la que espera estar en el Mundial de Rusia.

"Es mi último año de contrato y espero seguir aquí cuanto más años mejor", ha señalado en declaraciones a los medios y ha añadido que "si nos clasificamos para el Mundial será un plus más".

Además, casi ha descartado que pueda salir del club en este mercado de verano. "Nunca sabes en fútbol, todo puede pasar, pero yo no pienso en cambiar y pienso que el club no me quiere vender", ha apuntado.

Rukavina se ha mostrado contento con su papel en el equipo, aunque Mario Gaspar parta con el cartel de 'titular'. "Estoy contento, todos queremos jugar más pero estoy contento. No puedo jugar cincuenta partidos cada año. Estoy bien y sabemos que Mario es uno de los mejores laterales de la Liga", ha recordado.

"Estamos contentos y tenemos una buena conexión. No hay rivalidad. Hay partidos y muchos minutos para jugar todos", ha recalcado el serbio que ha dicho que cuando juegan intentan aportar "calidad y experiencia".

Rukavina ha recordado que para él son especialmente importantes los minutos que juega en el Villarreal para mantener su puesto con Serbia y más en una campaña que acabará con un Mundial.

"Para mí es importante jugar y estar en buena forma. En la selección soy titular, juego todos los partidos, estamos en buen camino y ojalá podamos estar en el Mundial", ha señalado.

Respecto a los objetivos para esta nueva campaña ha dicho que son "más o menos los mismos" que el año pasado.

"Tenemos que llegar un poco más lejos en la Copa y en la Liga Europa y repetir la quinta o la sexta plaza en la liga para repetir en Europa o dar un paso más y poder llegar a la Champions", ha señalado.

Rukavina ha admitido que la marcha de Musacchio supone la pérdida de "un central importante" pero se ha mostrado convencido de que el portugués Rubén Semedo se adaptará muy rápido.

"Creo que se va a coger muy rápido, es joven y muy bueno. Tiene mucho espacio para crecer, este es un club bueno para él", ha destacado Rukavina, quien ha apuntado que con la llegada de Enes Ünal a la delantera están "más fuertes".

"El club ha hecho un buen trabajo, siempre ficha a los jugadores que necesitamos. Otra vez tenemos dos equipos que el míster puede rotar desde el principio", ha destacado.