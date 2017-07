Puigdemont insta al Gobierno a respetar la democracia y no usar las "cloacas"

Barcelona, 18 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha instado hoy al Gobierno a "respetar la democracia" y a no usar "las cloacas" en contra del referéndum del 1 de octubre, en el que ha prometido que "habrá urnas y estarán llenas de papeletas".

Puigdemont ha participado en un acto de la federación de Barcelona ciudad del PDeCAT enmarcado la campaña "Sí al Millor País" (Sí al mejor país), a favor de votar por la independencia en el referéndum que el Govern prevé para el 1 de octubre.

Un acto en el que han intervenido consellers salientes y entrantes, como la exconsellera de Presidencia Neus Munté y su sucesor, Jordi Turull, o el nuevo titular de Interior, Joaquim Forn, además de la coordinadora general del partido, Marta Pascal.

En su alocución, Puigdemont ha subrayado que Cataluña es un "pueblo civilizado", por lo que "no es necesario que envíen a la Guardia Civil ni a los fiscales", al tiempo que ha lanzado este mensaje al Gobierno: "Respetad la democracia y no nos echéis las cloacas".

El presidente catalán ha llamado a no "distraerse" ante las "trampas" del Estado, ni tampoco en "procesos administrativos", ya que "habrá urnas y nosotros seremos los encargados de que estén llenas de papeletas -ha dicho-".

Ha subrayado que el referéndum es un "instrumento" y la independencia "un medio" para construir "un mejor país", que no se logra "con conquistas militares, ni como resultado de la dominación histórica de un pueblo sobre el otro", sino "más modestamente", trabajando en él "cada día".

Por su parte, Pascal ha reiterado que el partido "no tiene ninguna duda" sobre el proceso soberanista y que es una "garantía de que se haga bien", al tiempo que ha subrayado que ante "algunos que nos intentan empequeñecer, la mejor manera de hacerse grande es pensando que serás grande".

Munté, un activo para un partido que aún no tiene candidato a la alcaldía de Barcelona para las próximas municipales, ha afirmado que pese a salir del Govern sigue siendo su gobierno, un ejecutivo que "trabaja para que los del 'no' puedan votar", cuando el Gobierno central les dice que "no pueden ejercer ese derecho democrático".

"Esto va de democracia, de ganarnos nuestro futuro por encima de querellas, juicios y guerra sucia", ha añadido durante el acto, celebrado en la plaza de la Concordia de Barcelona.

Su sucesor, Jordi Turull, ha admitido que le "desorientan" los "comunes", a los que ha avisado de que se acaba "la equidistancia" porque "o estás con el referéndum o con las cloacas del Estado" que, a su juicio, actúan contra los soberanistas.

Forn, exconcejal de Barcelona y hoy conseller del Interior, ha señalado que "no tener un alcalde soberanista como Xavier Trias no ayuda" y ha lamentado que "la capital no esté al lado de los municipios catalanes ejerciendo la capitalidad, como lo ha hecho a lo largo de la historia".