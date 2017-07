Presidente Federación Melilla pide paciencia y calma tras detención de Villar

Melilla, 18 jul (EFE).- El presidente de la Real Federación Melillense de Fútbol (RFMF), Diego Martínez Gómez, pidió hoy "calma y paciencia" tras la detención de Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional.

Tras el registro de la sede de la RFMF por la Guardia Civil, Diego Martínez se mostró tranquilo y dijo que tiene "entendido" que se están "haciendo en todas las territoriales", aunque sobre las detenciones insistió en que hay que tener calma y paciencia.

"En Melilla, también se registró y no pasó nada, así que la experiencia me dice que hay que estar tranquilos, pues otra cosa no podemos hacer", aseguró Martínez, quien agregó que no pone en duda la gestión de Ángel María Villar porque cree "que habrá obrado bien".