Penev: "El objetivo está claro: hay que formar jugadores"

València, 18 jul (EFE).- El entrenador búlgaro Lubo Penev aseguró hoy, durante su presentación como nuevo entrenador del Valencia Mestalla, que el objetivo "número uno" del filial será formar jugadores y que estén preparados para pasar al primer equipo y confesó que su deseo es entrenar en Primera División.

"El objetivo está claro: hay que formar jugadores y que el día de mañana estén preparados para el primer equipo, es el objetivo número uno. Lógicamente vamos preparar bien la liga y a ganar puntos pero lo más importante es formar futbolistas", dijo Penev en la rueda de prensa de presentación.

Penev, que jugó en el club de Mestalla entre 1989 y 1995, confesó que en València se siente como en casa. "Tengo una gran alegría por volver a estar en casa. Pocos extranjeros pueden decir que están en su casa en València", explicó.

El ex jugador búlgaro, que ha dirigido varios equipos en su país y a la Selección de Bulgaria, desveló que fue la semana pasada cuando se concretó su fichaje y envió un mensaje exigente a sus jugadores. "Hay que currar, bien y duro y disfrutar, claro. Que se preparen tanto los jugadores como el cuerpo técnico", insistió.

"No hay ninguna presión por el cargo. Más de la mitad del equipo se ha marchado y ahora estamos trabajando en la plantilla para completarla. Nos faltan jugadores y de momentos empezaremos con los que hay", precisó.

Penev confesó que ahora está centrado en dirigir el Valencia Mestalla, pero no descarta en un futuro poder entrenar en Primera división.

"Ahora mismo estoy centrado en el trabajo que me espera, lógicamente es el primer trabajo que tengo en España y la gente me va a conocer no descarto tener una oferta de un equipo de Primera un día. Pero no tengo ninguna prisa, vamos paso a paso", declaró.

El nuevo técnico del Mestalla explicó que ya ha hablado con Marcelino García Toral. "He hablado con Marcelino y habrá un diálogo continuamente sin problemas, somos profesionales. Los jugadores que nos pidan van a subir y para adaptarse al primer equipo cuanto antes", finalizó.

Además, el director de la Academia del Valencia, Luis Vicente Mateo, explicó los motivos de la contratación del entrenador búlgaro. "Hemos elegido a Lubo por la ilusión que nos ha transmitido, por el carácter, la personalidad que tiene y porque no nos ha puesto ningún problema. Es muy exigente y necesitamos que los jóvenes estén preparados para la elite", indicó.