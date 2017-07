Montoya: "Los cinco meses del año pasado me sirvieron para aprender mucho"

Sevilla, 18 jul (EFE).- El centrocampista argentino del Sevilla Walter Montoya dijo hoy que los cinco meses que pasó casi inédito la pasada temporada tras llegar en el mercado de invierno no han caído en saco roto y que le sirvieron "para aprender mucho" y afrontar éste año con las mejores expectativas.

Montoya, concentrado en Osaka (Japón) a las órdenes de su compatriota Eduardo Berizzo, reflexionó en los medios del club sobre las vicisitudes de sus primeros meses en el Sevilla, al que llegó "cuando el torneo estaba en juego y tenía que enfocarme rápidamente", lo que confesó que le costó "un poco"

"No es lo mismo que cuando llegas en igualdad de condiciones con los compañeros, pero me lo tomé de la mejor manera y me sirvió para aprender mucho", comentó el volante de Machagai, quien fue uno de los jugadores más destacados del debut de los de Berizzo ante el Cerezo Osaka (3-1).

Abundó en este asunto al señalar que no lo pasó mal porque en su cabeza "sabía cómo llegaba" y que "el fútbol argentino no es como el español", pese a lo que afrontó su nueva situación con "decisión y aprendizaje" y ahora lo ve "como algo positivo" porque está "en igualdad con el resto".

Calificó de "fundamental" que "ha venido un cuerpo técnico nuevo, también argentino", aunque es consciente de que "esto acaba de empezar y hay que demostrar que uno está a la altura para que luego decida el técnico".

Sobre la llegada a Japón, reconoció que, pese a los momentos muy difíciles que ha pasado por la pérdida de su padre, dijo que "es una experiencia increíble".

"Todos saben que pasé un momento difícil en lo personal y uno pone en duda muchas cosas, pero él quería que volviese aquí y desde arriba me va a estar iluminando y dándome fuerza. Lo estoy entregando todo y el futuro es lo importante", concluyó el centrocampista del Chaco.