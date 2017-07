El mejor cuarteto español, a por el Abierto Británico

Southport , 18 jul .- El castellonense Sergio García, el vizcaíno Jon Rahm, el grancanario Rafa Cabrera Bello y el barcelonés Pablo Larrázabal han llegado a Royal Birkdale, sede de la 146 edición del Abierto Británico de golf, entre los primeros puestos del ránking mundial y con claras opciones de victoria.

"Estoy mucho más formado, más maduro, y después de ganar en Irlanda, con mucha confianza", dijo a Efe Rahm, que llega al segundo Open Británico de su meteórica carrera en el séptimo puesto del ranking mundial gracias a su victoria en el Abierto de Irlanda hace dos semanas.

"El tiempo, la lluvia y todo lo que viene van a dictar cómo se va a jugar esta semana", dijo el joven golfista de Barrika, que se prepara "para agarrarse al campo, sufrir y aguantar el resultado", en el histórico recorrido de Royal Birkdale, donde su compatriota y campeón del Masters de este año, Sergio García, compite en su tercer Open Británico.

"He notado una progresión significativa en los últimos años, a pesar de no haber conseguido ninguna victoria", dijo a Efe Cabrera Bello, que ha roto el hechizo con una flamante victoria en el Abierto de Escocia y completa la hazaña histórico de tener a tres españoles entre los veinte primeros del golf mundial.

El metódico golfista grancanario parece haber encontrado la fórmula: "Hay que saber las debilidades y las fortalezas de cada uno, y sacar el máximo rendimiento a mi juego".

El cuarto español en Royal Birkdale, Pablo Larrázabal, llega recuperado de juego y de ánimo a su sexto Open Británico, donde se estrenó como mejor debutante en 2008.

"Me gusta jugar al golf en campos buenos, contra los mejores y en los mejores torneos", dijo el golfista barcelonés, a punto de volver a ganarse el pase a los grandes torneos con el ascenso a los primeros 100 puestos de la clasificación mundial.

"Siempre he dicho que no es fácil tener tantos jugadores en los circuitos internacionales para un país que no es tan golfístico", dijo a Efe García, que encabeza el elenco de españoles en el vigésimo primer Open Británico.

"Los españoles tienen un buen grupo de golfistas y están demostrando que son buenos en el golf, en el tenis, en el fútbol, en la comida y en hacer vino; las cosas importantes de la vida", confirmó a Efe el danés Thomas Bjorn, el capitán del equipo europeo de la Ryder de 2018 en París.

Bjorn pronosticó la victoria de Sergio García en el Masters y "elegiría a Sergio otra vez porque Birkdale es un buen campo para él", dijo mientras acompañaba a los españoles durante la ronda de prácticas.