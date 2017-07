Masip dice que se ha entrenado con los mejores y que inactividad no le pesará

Valladolid, 18 jul (EFE).- El hasta ahora guardameta del FC Barcelona Jordi Masip ha asegurado este martes durante su presentación con el Real Valladolid que llega a luchar por la portería de este club "maduro y confiado" en poder ayudar al equipo porque, pese a haber jugado poco en los últimos años, se ha entrenado con los mejores.

Masip casi no ha jugado estas últimas temporadas, pero ha destacado en rueda de prensa que se ha entrenado con jugadores de máximo nivel. "Eso me ha hecho crecer, madurar y mejorar cada día", ha asegurado el guardameta catalán, quien se ha mostrado muy ilusionado y convencido del "paso adelante" que ha dado en su carrera al fichar por el Valladolid.

"Me ha convencido el proyecto y la estructura deportiva que tiene este club, además de los buenos refuerzos que ya han llegado, y yo vengo a competir para intentar convencer al entrenador, conozco a mis compañeros en la portería y sé que voy a tener una dura competencia", comentó el portero de Sabadell quien no cree que su estancia en el Barcelona, como suplente, haya sido excesivamente larga.

"Yo no me arrepiento de nada, he jugado poco en las últimas temporadas, es cierto, pero no temo que esa inactividad me pase factura", ha dicho.

Jordi Masip López se ha convertido en el octavo fichaje del Real Valladolid para la temporada 2017/18 y ha firmado un contrato largo, hasta el 30 de junio de 2020.

Formado en la cantera azulgrana, Masip debutó en Copa del Rey y en Primera División en la temporada 2014/15 y, en la campaña anterior, disputó 34 partidos con el filial culé en la categoría de plata del fútbol nacional, en la que el Barça B fue tercero.

Por su parte, el director deportivo, Miguel Ángel Gómez, ha alabado las características de Masip, y sobre la llegada cuatro jugadores colombianos al Valladolid Promesas, cedidos por el Watford, ha admitido el acercamiento del Real Valladolid con Gino Pozzo, propietario del Udinese y el Watford.

"Gino estuvo en Valladolid y hablamos mucho de fútbol, la situación en la que está el club ahora hace que busquemos soluciones y aliados pero no hay ningún acuerdo firmado", ha subrayado Gómez ante los periodistas.