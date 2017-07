Landa: "Nos sentíamos fuertes y quisimos ser ofensivos"

Romans-sur-Isère , 18 jul .- El español Mikel Landa se mostró satisfecho con el desarrollo de la decimosexta etapa del Tour de Francia, en la que recuperó la quinta posición después de que su equipo, el Sky, formara un abanico en los kilómetros finales en los que distanció a algunos rivales.

"He pasado un momento de tensión y me he quedado atrás, ni sé cómo he entrado en el grupo. Al final todo ha ido bien y he logrado recuperar unos segundos a Dan Martin y alejar a un par de rivales en la general", señaló.

Landa indicó que en este tipo de etapas "todo el mundo trata de sacar ventaja" por lo que el Sky, "que tiene un equipo fuerte, prefirió ser ofensivo antes que defensivo".

El ciclista español destacó que le gustan las dos etapas alpinas de los próximos días, "con puertos duros y largos".

"Quizá la de mañana merezca más atención, tiene más puertos y más terreno para estrategias. Creo que puede ser más peligrosa", dijo Landa, que confesó que desde ayer viene analizando los puertos que quedan por delante.