Jesús Valentín: Hay que procurar no repetir los errores de la pasada campaña

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Jesús Valentín ha declarado hoy que en las cabezas de los jugadores zaragocistas está el pensamiento de "no repetir los errores de la pasada temporada".

"Tanto la afición como nosotros no llevamos bien esa situación y esperemos que cambie la dinámica y podamos hacer grandes cosas", ha indicado en la concentración de pretemporada que está realizando el equipo aragonés en la localidad oscense de Boltaña.

El jugador canario ha recordado que la pasada campaña fue complicada, pero que esta es distinta porque hay muchos hombres nuevos.

"Esperemos que cambie dinámica y si estamos alegres puede funcionar. Hay mucha juventud, sobre todo, y tenemos muchas ganas de demostrar, en un equipo tan grande como el Real Zaragoza, que podemos hacerlo muy bien", ha deseado.

El central ha destacado el exigente trabajo que está realizando la plantilla en Boltaña y ha explicado que "de eso se trata en la pretemporada, de coger un buen tono físico y machacarnos para que cuando llegue el primer partido podamos estar a tono todos los jugadores".

Jesús Valentín considera el nuevo proyecto zaragocista, ya que apenas quedan jugadores de la pasada temporada, "ilusionante".

"Hay muchos jugadores nuevos que se están adaptando bien al equipo y cuando empiece la liga estarán totalmente acoplados", ha señalado el zaguero del conjunto maño.

Valentín ha destacado que la media de edad de la actual plantilla es baja pero que la madurez se gana "dentro del campo" y que, por lo que ha visto hasta ahora, los más jóvenes "llevan muy bien la edad".

A este respecto, ha apostillado que la gente joven tiene más descaro y físicamente está muy bien pero que el rendimiento se verá en el momento de los partidos.

El cambio de tendencia en la edad de la plantilla, con bastantes jugadores jóvenes entre los nuevos fichajes hace que el insular, con 25 años, vaya a ser uno de los veteranos del equipo.

"Ha habido muchos fichajes de jugadores jóvenes. Yo estoy para ayudar a los nuevos como me ayudaron a mí cuando llegué y espero que se adapten bien", ha apuntado.

Jesús Valentín cree que realizar la pretemporada con el equipo, algo que no pudo hacer la pasada temporada, le va a ayudar en esta ocasión "para competir por el puesto y ganar la titularidad y empezar bien".

Sobre las ideas que está intentando inculcar el técnico, Natxo González, ha señalado que les ha pedido a los jugadores que estén "bien colocados y juntos".

"La verdad es que la temporada pasada con el Reus -conjunto al que entrenó Natxo González- fue el equipo menos goleado y tendrá la mismas ideas para nosotros", ha comentado.

A este respecto ha indicado que es importante hacer un equipo, conocerse bien, estar bien en el vestuario y que luego se verá partido a partido lo que puede pasar.

De sus nuevos compañeros ha resaltado que el que más le ha llamado la atención ha sido el delantero Borja Iglesias: "me ha sorprendido por sus movimientos y porque se queda delante del portero y todavía no le he visto fallar un gol".