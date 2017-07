El humor negro de Alex de la Iglesia llega al Festival surcoreano de Bucheon

Seúl, 18 jul (EFE).- El humor negro de Álex de la Iglesia protagoniza la última edición del Festival de Cine Fantástico de Bucheon (Corea del Sur), donde el director español ha viajado para dar una clase magistral y presentar una amplia retrospectiva.

"Durante la 'masterclass' hemos hablado entre otras cosas del humor negro que me caracteriza y del humor negro en España, que interesa mucho aquí", contó hoy a Efe De la Iglesia (Bilbao, 1965), que destaca la "alegría y entusiasmo" con la que se recibe al cine español tanto en este certamen como en Corea del Sur.

El certamen cuanta además con una retrospectiva titulada "Álex de la Iglesia: el maestro cineasta fantástico" en la que se han incluido prácticamente todas las películas del realizador vasco, desde el cortometraje "Mirindas asesinas" (1991) hasta su último largometraje estrenado, "El bar" (2017).

La 21 edición del Festival de Bucheon, que tiene lugar hasta el próximo 23 de julio, proyecta también otras cintas españolas como "Black hollow cage", de Sadrac González-Perrellón; "La noche del virgen", de Roberto San Sebastián, o los cortos "Einstein-Rose", de Olga Osorio, y "Down to the wire", de Juan Carlos Mostaza.

"Aquí hay una gran pasión por ver películas y creo que eso hace del cine surcoreano prácticamente en el mas interesante de Asia. Los surcoreanos parecen haberlo visto todo y parecen conocer todo el cine español, y por supuesto el fantástico que firman directores como Paco Plaza o Jaume Balagueró", comentó a Efe De la Iglesia.

En la retrospectiva sobre su trayectoria se ha incluido "Balada triste de trompeta" (2010), la cinta de Álex de la Iglesia que, según el propio director, más parece gustar a los surcoreanos "por la relación que encuentran con su propia historia, ya que también han vivido una guerra civil, una dictadura y una transición".

En el marco del festival ha atraído también un gran interés "Herederos de la bestia" (2016), el documental de Diego López y David Pizarro sobre el 20 aniversario del estreno de "El día de la bestia" (1996), la película de Álex de la Iglesia que dio pie a un nuevo tipo de cine en España.

En ese sentido, el realizador ha querido destacar el papel del Festival de Sitges a la hora de promocionar en el exterior no solo su obra si no el fantástico español en general.

"Gracias a Sitges mi cine es conocido aquí. El cine fantástico une mucho, más que cualquier otro género, tiene algo de hermandad y Bucheon es parte de eso", asegura el cineasta, que tiene pendiente el estreno de "Perfectos desconocidos" y está volcado en la producción de los varias películas, entre ellos los nuevos trabajos de Zoe Berriatúa o Koldo Serra.