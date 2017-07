ONG denuncia amenazas a testigos en macrojuicio de tráfico humano en Bangkok

Bangkok, 18 jul (EFE).- La ONG Fortify Rights denunció hoy las amenazas recibidas por testigos, intérpretes y policías en el juicio por una supuesta red de tráfico de personas contra más de un centenar de acusados, cuyas sentencias se darán a conocer a partir de mañana por un tribunal de Bangkok.

Un total de 103 imputados, incluidos empresarios, policías y militares, empezaron a ser juzgados en 2015 por formar presuntamente parte de red de tráfico de refugiados de la minoría birmana rohinyá y de ciudadanos bangladesíes.

"Este puede ser el final de un juicio importante y sin precedentes, pero ha sido un camino accidentado, y no es un 'caso cerrado' para los supervivientes", dijo en un comunicado Amy Smith, directora ejecutiva de Fortity Rights.

"Tailandia tiene un largo camino que recorrer para garantizar justicia para miles de personas que fueron explotadas, torturadas y asesinadas en los últimos años", agregó.

Los acusados se enfrentan a penas máximas de cadena perpetua y hasta la pena capital en casos de asesinato.

La ONG denuncia que varios testigos e intérpretes han sido amenazados a lo largo del juicio y la Policía tailandesa no les ha ofrecido la protección adecuada.

"Me amenazaron y me pusieron una pistola en la cabeza. Tuve miedo... Me llevaron a un mercado cerca del templo y me dejaron allí", indicó un testigo entrevistado por Fortify Rights.

Entre los acusados se encuentra el teniente general Manas Kongpan, a quien el tribunal le permitió prestar declaración a puerta cerrada después de que su defensa alegara que había peligro de que trascendieran secretos de Estado.

El policía tailandés que lideró la investigación que desencadenó el caso, Paween Pongsirin, pidió asilo en Australia a finales de 2015 debido a las amenazas.

Paween se encargó de las pesquisas tras el hallazgo, en mayo de 2015, de los restos de unos 36 inmigrantes bangladeshíes y de la minoría musulmana rohinyá enterrados en la selva del sur del Tailandia y que murieron cautivos de las redes de tráfico.

El descubrimiento de las fosas y varios campos clandestinos donde los inmigrantes eran retenidos en condiciones inhumanas a ambos lados de la frontera entre Tailandia y Malasia interrumpió el canal habitual de este tráfico que tiene como destino este segundo país.

Esto llevó a las mafias a abandonar a miles de indocumentados en embarcaciones que navegaron durante días a la deriva ante las reticencias de Tailandia, Malasia e Indonesia para darles acogida, en la peor crisis de refugiados que padeció la región en décadas.