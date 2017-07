Blanco: "No tengo nada que decir"

Madrid, 18 jul (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha indicado este martes que no tiene "nada que decir" sobre la detención del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional.

"No tengo nada que decir. He conocido la noticia esta mañana. Hay una decisión de la Audiencia. Hay que esperar a que se abra el secreto de sumario y conocer la situación. Hasta que eso no se conozca yo no tengo nada que decir", ha señalado Blanco tras el acto de presentación de la actualización, a 15 de julio, del Informe Nacional de Ahogamientos en la sede del COE.

"No tengo nada que decir hasta que no sepamos lo que pasa", ha repetido Blanco ante las preguntas de los periodistas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido esta mañana al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y a su hijo Gorka en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, según han informado a EFE fuentes de la investigación.