Bardhi: "Ronaldo es mi preferido, quizás algún día pueda ser como él"

Valencia, 18 jul (EFE).- El centrocampista macedonio Enis Bardhi aseguró hoy, durante su presentación como nuevo jugador del Levante hasta 2020, que participar en la liga española es un sueño hecho realidad y confesó que su futbolista preferido es Cristiano Ronaldo.

"Quiero trabajar duro y estar bien físicamente. Mi jugador preferido es Ronaldo, por cómo chuta y mete muchos goles. Él trabaja día a día. Quizás alguna vez pueda ser como él porque no me rindo", dijo Bardhi durante la rueda de prensa de presentación como levantinista.

"Mis objetivos son siempre crecer cada día, no estar parado en un sitio. Quiero marcar goles y dar asistencias, hacer lo máximo", remarcó Enis Bardhi, de 22 años.

El futbolista macedonio, que ha jugado las tres últimas temporadas en el Ujpest húngaro, aseguró que cumple un sueño al llegar a España y desveló que aunque recibió la oferta del Levante durante la Eurocopa sub'21 en Polonia, no tomó la decisión definitiva hasta la conclusión de la misma.

"Quiero dar las gracias al Levante por tener esta oportunidad, es mi sueño. Cuando era pequeño viajaba mucho a los entrenamientos y era mi sueño venir a jugar en la Liga y esa oportunidad me la da el Levante", explicó.

"He recibido la oferta en el campeonato sub'21 pero no estaba pensando mucho en el futuro porque estaba cumpliendo un sueño en la selección. No fue fácil venir al Levante, fue una pelea y quiero agradecer al Levante que no desistiera y fuera hasta al final para ficharme", apostilló.

Bardhi detalló que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, si bien se encuentra más cómodo cerca del área rival. "Puedo jugar en esas dos posiciones en el centro del campo, pero vengo a jugar más ofensivamente, como un segundo delantero o centrocampista ofensivo. Me gusta estar cerca del gol, chutar a portería y dar lo mejor de mí", declaró.

El presidente del Levante, Quico Catalán, dio la bienvenida a Bardhi a Valencia y aseguró que no fue "nada fácil" fichar al internacional macedonio porque tenían "muchos rivales".

"Gracias por querer vestir esta camiseta porque entendiste la importancia de jugar en la Liga y en un club como el nuestro. No ha sido nada fácil, hemos tenido muchos rivales que te pretendían y tu papel ha sido fundamental. Eres una apuesta ferviente de este club de presente y de mucho futuro", dijo el presidente del Levante.