Urán se ve con opciones de ganar el Tour

Le-Puy-en-Velay , 17 jul .- El colombiano Rigoberto Urán, cuarto de la general del Tour de Francia, aseguró hoy, en la segunda jornada de descanso de la ronda gala, que no siente que tenga menos opciones de ganar la carrera que el resto de los candidatos.

"Todos tenemos las mismas posibilidades", aseguró el jefe de filas del Cannondale, que está a 29 segundos del líder, el británico Chris Froome.

Urán, dos veces segundo del Giro de Italia, analizó este Tour como una carrera abierta en la que pese a la fortaleza del Sky de Froome hay varios corredores con posibilidades de ganar.

Frente a las dos etapas alpinas y la contrarreloj de Marsella que acabará por pergeñar la general, el colombiano aseguró que hay terreno para marcar diferencias.

Urán señaló que los puertos no han sido definitivos hasta ahora, pero indicó que los que restan son diferentes puesto que están a más de 2.000 metros de altitud, lo que exige más a los organismos.

De las dos etapas alpinas, Urán indicó que la que acaba en el puerto del Izoard, de categoría especial, el próximo jueves es la más propicia a sacar diferencias, aunque también la anterior, que termina tras el descenso del mítico Galibier.

"La crono de Marsella es corta pero también se marcarán diferencias", dijo el colombiano, que calculó que necesita al menos un minuto de renta sobre Froome para poder salir victorioso.

"Voy bien en las cronos, he ganado alguna y me defiendo bien. Con la forma que tengo espero hacer una buena contrarreloj el sábado", indicó el colombiano, a quien Froome señaló como su principal rival en esa etapa.

Urán indicó que intentará mantener la misma regularidad que ha tenido hasta ahora, lo cual le da "confianza", puesto que, sin contar el tiempo perdido en la contrarreloj inaugural de Düsseldorf, es el ciclista que menos renta ha cedido.

"Pero he aprendido que uno no se puede confiar mucho. Queda terreno por delante y la tercera semana se siente bastante. Lo importante es mirar dónde estoy y seguir concentrado como estas dos semanas (...) Llevo once años corriendo, conozco a todos los rivales, su forma de correr", aseguró.

"Froome está bastante bien, ayer mostró que está bien porque tuvo un pinchazo y volvió a llegar al grupo principal, hizo un esfuerzo alto. Aru es un joven con experiencia, que ha ganado carreras como la Vuelta. Bardet también. Hay un grupo que es difícil saber cómo acabará", señaló.

El colombiano del Cannondale aseguró que, pase lo que pase hasta el final, su Tour ya no será un fracaso porque ha ganado la etapa de Chambéry.

Urán tuvo palabras de reconocimiento para su compatriota Nairo Quintana, que tras perder casi 4 minutos en Puy-en-Velay dijo adiós a sus opciones en la general.

"Es un supercorredor, ha hecho tres Tour y en todos ha hecho podium, ha hecho tres Giros y ha ganado dos. Somos seres humanos, no somos máquinas. no está pasando por un buen momento pero no es el peor, se ha metido en fugas, ha estado bien. Lo admiro mucho, es un corredor muy bueno", señaló Urán, que convivió con Quintana en España hace unos años y con quien dijo que le une una gran amistad.