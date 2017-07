Unicredit vende 17.700 millones de euros en créditos morosos a dos gestoras

Roma, 17 jul (EFECOM).- El banco italiano Unicredit anunció hoy el acuerdo para la cesión de 17.700 millones de euros en créditos morosos a dos firmas estadounidenses de gestión de fondos, Fortress Investment Group y Pimco, según un comunicado de la entidad.

La cesión de estos 17.700 millones de euros brutos se completará con la emisión, prevista para final de este mes, de valores respaldados por deuda hipotecaria (ABS), previa conclusión del registro del mecanismo de la titulización en el Banco de Italia.

El banco apuntó que, aunque cuando se previó la cesión, el pasado diciembre, el paquete de créditos morosos ascendía a 17.700 millones, a fecha de 30 de junio esta cifra se vio reducida a 16.200 millones gracias a sus planes de reestructuración.

La venta de estos créditos deteriorados se producirá a través de carteras que serán participadas mayoritariamente por los fondos Pimco y Fortress y de las que Unicredit controlará una cuota minoritaria, según explica la prensa especializada.

La operación esta prevista en la primera fase del proyecto FINO, una iniciativa que responde al acrónimo "Failure Is Not an Option" (quebrar no es una opción) y adoptada el pasado febrero para reducir su nivel de créditos morosos ("non performing loans") brutos.